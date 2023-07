Cztery polskie biura na Ukrainie mają ułatwić współpracę gospodarczą

Warsaw Enterprise Institut otworzył na Ukrainie cztery biura: w Kijowie, Winnicy, Łucku i we Lwowie. Chce monitorować potrzeby inwestycyjne zachodniej i centralnej części tego kraju oraz promować polsko-ukraińską współpracę gospodarczą.

WEI, czyli think tank Warsaw Enetrprise Institute, w ramach projektu Serwis Odbudowy Ukrainy planuje nawiązywać kontakty z lokalną administracją rządową i samorządową oraz biznesem, a także tworzyć bazę potrzeb inwestycyjnych. Zamierza organizować seminaria, publikować raporty i poradniki dla biznesu. Oczywiście, na ile pozwolą na to wojenne warunki.

- Nasz projekt jest obecny w ośmiu obwodach zachodniej i środkowej Ukrainy. Koncentruje się na modernizacji i na tym, żeby z jednej strony wspierać Ukraińców w zakresie odbudowy, a z drugiej strony, żeby stwarzać możliwości polskim firmom i przedsiębiorcom, by angażowali się w ten proces. Często są to działania o charakterze lokalnym, na poziomie hromad, czyli ukraińskiego odpowiednika gmin, dlatego tak ważna jest nasza obecność regionalna - mówił podczas spotkania inaugurującego przedsięwzięcie w Warszawie Józef Lang, dyrektor biura WEI w Kijowie.

Jadwiga Emilewicz: przyspieszenie w relacjach z Ukraińcami

W spotkaniu wzięła udział online minister Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Zauważyła ona, że proces odbudowy Ukrainy czy budowania nowych stosunków na wschodzie Unii Europejskiej będzie procesem długoterminowym, gdzie konsensus polityczny będzie niezbędny, jeśli Polska chciałaby cokolwiek w tej sprawie osiągnąć.

- Budujące jest to, jak dużo dobrego wydarzyło się w naszych wzajemnych stosunkach w trakcie tego trudnego czasu wojny. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj tego typu procesy zajmują dekady czy pokolenia, a nam udało się to osiągnąć w tak krótkim czasie. Pomimo tego, że entuzjazm pierwszych miesięcy dzisiaj już nieco osłabł, to jednak celowo mówię „nieco”, bo jednak obecne poparcie dla obywateli Ukrainy jest czymś niezwykłym w historii zarządzania procesami uchodźczymi w XX wieku - powiedziała minister Emilewicz.

Cezary Kaźmierczak: jest kilka sektorów, w jakich Polska może zarobić na Ukrainie

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, skupił się na obecności polskich przedsiębiorców na Ukrainie, zauważając, że obecnie najaktywniejszą gałęzią gospodarki jest handel.

- Wystarczy wejść do dowolnego sklepu spożywczego w Kijowie, żeby zobaczyć, jaka duża jest tego skala i jak wiele produktów na Ukrainie pochodzi z Polski. Oczywiście, tych produktów zawsze było bardzo dużo, ale bez wątpienia teraz jest ich więcej niż kiedykolwiek - powiedział, dodając, że jest kilka sektorów, w jakich Polska może zarobić na Ukrainie, ale to dużo zależy też od polityków.