Czy Australia ratyfikuje TPP-11?

Mimo iż laburzystowski gabinet cieni i klub parlamentarny po burzliwej dyskusji poparły nowe porozumienie handlowe w regionie Pacyfiku (TPP-11), nie milkną kontrowersje na lewicy przed senackim głosowaniem nad przyjęciem porozumienia. Chodzi o ochronę australijskiego rynku pracy i ograniczenie klauzul ISDS dotyczących arbitrażu międzynarodowego.

Ratyfikacja nowego porozumienia TPP-11 przez Australię, co nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym roku, powinna utorować drogę do jego wejścia w życie.

W Canberze porozumienie cieszy się poparciem obu głównych sił politycznych.

TPP-11 zamiast TPP

Kluczowa Australia

Lewica podzielona w sprawie TPP-11

Kompromis w sprawie standardów pracy i środowiskowych

Porozumienia handlowe pod znakiem zapytania?

Sposób rozwiązania obecnych konfliktów wokół TPP-11 wewnątrz australijskiej lewicy może mieć jednak duże znaczenie dla kształtu przyszłych porozumień handlowych i inwestycyjnych w obszarze Pacyfiku, a także z UE, w wypadku przejęcia władzy przez Australijską Partię Pracy (ALP) i ugrupowanie Zielonych.Porozumienie handlowe zwane Partnerstwem Transpacyficznym (TPP) zawarte między niektórymi państwami na obu brzegach Oceanu Spokojnego stanowiło jeden z filarów polityki azjatyckiej prezydenta Baracka Obamy. Postrzegane było jako przeciwwaga dla rosnącej potęgi ekonomicznej Chin w obszarze Azji i Pacyfiku, które dzięki inicjatywie Pasa i Szlaku znacząco wpływają na kształt międzynarodowego handlu i inwestycji.TPP upadł, kiedy nowa administracja waszyngtońska ogłosiła wycofanie się z układu w zeszłym roku, ponieważ zasady dotyczące jego wejścia w życie wykluczały stosowanie porozumienia bez USA.Pozostali uczestnicy układu - Australia, Brunei, Chile, Japonia, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur i Wietnam - postanowili na bazie TPP wynegocjować nowy dokument. Zawarte w marcu tego roku w Chile porozumienie, zwane teraz Wszechstronnym i Progresywnym Porozumieniem o Partnerstwie Transpacyficznym (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP), powinno zharmonizować zasady handlu i inwestycji w regionie, regulowane obecnie przez mniejsze układy regionalne i bilateralne.Wynegocjowane porozumienie czeka na ratyfikację przez mające do niego przystąpić 11 państw (stąd skrót TPP-11, używany częściej niż CPTPP) wytwarzających ósmą część światowego PKB. W Meksyku, Japonii i Singapurze proces ratyfikacji już się zakończył. Porozumienie wejdzie w życie w 60 dni po przyjęciu go przez szóste państwo (po ratyfikacji przez więcej niż 50 proc. sygnatariuszy).Ze względu na kontrowersje wewnętrzne w Kanadzie i Nowej Zelandii, wejście w życie porozumienia będzie o wiele bardziej prawdopodobne w przypadku przystąpienia do niego Australii. Główne siły polityczne w kraju zdają sobie sprawę, że stawką układu jest wpływ, jaki może mieć bogata, choć mało ludna Australia na reguły handlu w istotnej dla niej części świata.Dlatego w Canberze porozumienie cieszy się poparciem obu głównych sił politycznych. Układ sił wskazuje, że bez współpracy rządzącej konserwatywnej koalicji i opozycyjnych laburzystów nie będzie możliwa ratyfikacja w australijskim Senacie. Z tego też powodu Jason Clare, odpowiadający w lewicowym gabinecie cieni za kwestie handlowe, włożył wiele wysiłku w przekonanie partyjnej lewicy do poparcia układu.Opozycja na lewicy wobec układu jest jednak wciąż silna. Uskrzydlona deklaracjami premier Nowej Zelandii o konieczności rewizji porozumień handlowych lewica laburzystów zarzuca TPP-11 po pierwsze zbyt daleko idące ograniczenie prawnej suwerenności kraju, a przez to demokracji w Australii.Miałoby się to stać między innymi poprzez możliwości uzyskiwania odszkodowania przez inwestorów, którzy poniosą stratę w wyniku nowych regulacji państwowych (tzw. klauzula ISDS).Po drugie lewica boi się zbyt szerokiego otwarcia rynku pracy przed pracownikami z Peru, Kanady, Meksyku, Brunei, Malezji oraz Wietnamu, bowiem firmy, które chciałyby zatrudnić ludzi z tych krajów, nie będą musiały sprawdzać, czy na to miejsce nie ma Australijczyków gotowych do pracy. W ten sposób, wedle lewicy ALP (Australijskiej Partii Pracy), układ jest używany przez rządzących konserwatystów do faktycznej deregulacji rynku pracy na antypodach.Po trzecie sprzeciw budzi potencjalny wpływ układu na rynek medyczny poprzez dość szeroką możliwość odwoływania się firm farmaceutycznych od decyzji władz publicznych o niedopuszczeniu leków do obrotu.Z tych powodów część ALP domaga się odrzucenia porozumienia TTP-11, a środkiem ku temu miałoby być głosowanie nad nim przez wszystkich członków partii (tzw. grass roots ballot). Pierwsze ruchy w tym kierunku wykonano jeszcze pod koniec września. Do układu zastrzeżenia mają też silne w ALP związki zawodowe.Partyjna centrala konsekwentnie stara się osłabić opór lewicowej frakcji laburzystów, której zwycięstwo mogłoby zagrozić pozycji obecnych liderów. Stanowisko przewodniczącego partii Billa Shortena wydaje się niezagrożone, także ze względu na trudniejszą obecnie procedurę odwoływania lidera partii wśród laburzystów niż pośród rządzących konserwatystów, borykających się ostatnio permanentnie z kryzysem przywództwa.Dlatego głosy lewicy partyjnej brane są poważnie pod uwagę. W tym celu zapowiedziano już, iż przyszłe porozumienia handlowe mogą uzyskać poparcie ALP tylko jeśli będą spełniać wysokie standardy pracownicze i socjalne. Dodatkowo zawarcie nowych umów poprzedzać mają szerokie konsultacje biznesu, związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Partyjne przywództwo podkreśla także obecne w traktacie klauzule ochrony środowiska i istniejące – choć ich zdaniem niedoskonałe – zabezpieczenia dla australijskiego rynku pracy oraz przede wszystkim otwarcie azjatyckich rynków na australijskie towary i inwestycje.Ze względu na poparcie dla układu w laburzystowskim klubie parlamentarnym i gabinecie cieni we wrześniu tego roku przyjęcie układu przez Australię w niedługim czasie jest bardzo prawdopodobne. Oznacza to, że bliska jest już chwila, w której TPP-11 wejdzie w życie, bowiem poparcie Australii ze względu na jej wielkość i znaczenie byłoby ważnym impulsem dla całego układu.To będzie ważny moment zarówno dla współpracy regionalnej, jak i zasad handlu międzynarodowego w regionie Pacyfiku. TPP-11 to znacznie więcej niż tradycyjny układ handlowy, ponieważ dość głęboko ingeruje w suwerenność państw-członków organizacji, choćby w kwestii przestrzegania praw autorskich czy wymiany informacji na temat planowanych działań podmiotów, których dominującym właścicielem jest państwo.Jednak opór związkowej części laburzystów może powodować, że Australii trudniej będzie przyjmować porozumienia handlowe w przyszłości (zwłaszcza w przypadku przejęcia władzy przez lewicę), bowiem będzie związana większymi ograniczeniami wewnętrznymi.