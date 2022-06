Afganistan jest jak beczka prochu. Talibowie tracą kontrolę

Skupienie uwagi światowych mediów na wojnie w Ukrainie zepchnęło sprawę niestabilnego Afganistanu na dalszy plan. Tymczasem w kraju dochodzi do coraz częstszych przygranicznych aktów agresji wobec sąsiadów. Potwierdza to tezę o braku kontroli przez Kabul działalności zbrojnych grup lokalnych, z których niektóre mają związki z ugrupowaniami islamistycznymi.

Rząd talibów miał być wieloetniczny i jednoczący różne środowiska islamskie. Niewiele pozostało z tych zapowiedzi.

Do fali przemocy ze strony Pasztunów wobec mniejszości etnicznych dołączyły ostatnio starcia zbrojne na pograniczach budzące obawy o rozprzestrzenianie się przemocy i ekstremistycznych ideologii na obszar Azji Centralnej.

Skrajna islamska propaganda zaczyna coraz silniej przenikać na terytorium Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu.

Wzrost napięcia przygranicznego notowany jest co najmniej od 16 kwietnia, gdy siły pakistańskie przeprowadziły atak lotniczy na bazy organizacji Tehrik-i-Taliban Pakistan, która uznawana jest za terrorystyczną i opozycyjną wobec Islamabadu.

Z kolei samozwańczy “islamski kalifat Chorasanu” (potocznie zwany „państwem islamskim prowincji Chorasanu”, w skrócie ISIS-K) ogłosił wystrzelenie 10 rakiet na uzbecką bazę wojskową w Termez. Temu jednak zaprzeczają władze uzbeckie. Rakiety wystrzelono też na terytorium Tadżykistanu. Ten alarmuje, że przy granicy funkcjonuje już co najmniej 40 obozów szkoleniowych z 6 tys. bojowników. W kolejnych dniach doszło też do incydentów zbrojnych na granicy z Iranem, w których milicja talibska zdobyła ponoć irański wóz bojowy.

Szczególnie niebezpieczna jest coraz większa aktywizacja bojowników „kalifatu Chorasanu”, którzy nie uznają władzy w Kabulu, uważając ją za nieprawomyślną, niepropagującą ideałów islamskich i forsującą interesy etniczne (pasztuńskie). W dodatku skrajna islamska propaganda zaczyna coraz silniej przenikać na terytorium Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu, budząc zrozumiałe zaniepokojenie władz.

Czytaj także: Chiny bliżej Afganistanu. Pomoc nie będzie bezinteresowna

Akcje przeciwko ekstremistom islamskim podejmuje już Kirgistan. 1 maja siły bezpieczeństwa aresztowały w Biszkeku 12 osób, którym zarzuca się członkostwo w skrajnie islamskiej grupie Hizb at-Tahrir. Jej działalność jest zakazana. Wśród aresztowanych miało być czterech dowódców organizacji.

Na początku maja doszło do wymiany ognia między talibami a milicją kalifatu przy granicy z Tadżykistanem, zamieszkałej w większości przez etnicznych Tadżyków. Ta akcja wydaje się potwierdzać próby odzyskania kontroli nad granicami przez Kabul, który obawia się ich zamknięcia lub przejęcia przez wrogie talibom siły. Groziłoby to przerwaniem dostaw pomocy humanitarnej, bez której Afganistanowi grozi nasilenie głodu.

Z drugiej strony 10 maja doszło do eskalacji napięcia z Tadżykistanem, po tym, jak talibowie nagle sami zamknęli granicę, zatrzymując ok. 100 tadżyckich ciężarówek i uniemożliwiając ich kierowcom powrót do kraju. Działań tych prawdopodobnie nie zlecał Kabul. Była to inicjatywa lokalnego przywódcy, odwet za wspieranie przez prezydenta Rahmona tadżyckiego ruchu oporu w Afganistanie. Warto dodać, że wśród bojowników kalifatu chorasańskiego nie brakuje Tadżyków.

Sytuacja w Afganistanie staje się coraz bardziej niestabilna, a rosnąca liczba zbrojnych starć przygranicznych oraz między talibami a innymi bojówkami potwierdza, że kontrola władz w Kabulu nad prowincjami jest coraz słabsza.

Rządzący talibowie nie mają już w zasadzie szans na uzyskanie pełnej władzy nad krajem i stoją przed realną perspektywą rozpadu państwa na autonomiczne terytoria rządzone przez lokalnych przywódców islamskich. Żadne z tych potencjalnych „księstw” nie będzie samowystarczalne gospodarczo, co będzie prowadziło do agresywnych działań na zewnątrz. Taki scenariusz grozi eksportem przemocy poza granice Afganistanu.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma