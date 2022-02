Czy Gdańsk skorzysta na litewsko-białoruskiej wojnie handlowej?

W ramach wprowadzonych przez Mińsk kontrsankcji obowiązuje zakaz transportu towarów litewskich koleją przez Białoruś. Dotknie on przede wszystkim branżę nawozową i naftową. Może dojść do zakłóceń w przepływie 2-3 mln ton towarów. To głównie towary transportowane do i z portu w Kłajpedzie. Część handlowców zapewne wybierze port w Gdańsku.

Najbardziej bolesny wydaje się zakaz tranzytu litewskich produktów naftowych przez Białoruś. Ruch pociągów do i z Białorusi (wedle litewskich analityków) zmniejszy się w sumie o nieco ponad jedną dziesiątą. Do tej pory przez białorusko-litewską granicę przejeżdżało miesięcznie nieco ponad 500 pociągów towarowych, teraz ich liczba ma zmniejszyć się o około 10 proc. Bo wiele jadących z Litwy pociągów to transporty z Chin i do Chin czy też do Kazachstanu. Tych połączeń Mińsk utrudniać nie zamierza.



Litwa leży na jednym z głównych szlaków tranzytowych w tej części Europy. Nieco ponad połowa wszystkich pociągów jadących przez Litwę na Białoruś jest formowanych w obwodzie kaliningradzkim, w Rosji. Kolejne 20 proc. pociągów przewozi ładunki tranzytowe z portu w Kłajpedzie do Rosji, na Białoruś i Ukrainę, do Kazachstanu. Jedna czwarta pociągów towarowych przejeżdżających przez granicę białorusko-litewską jest formowana na Litwie. Przewożą one towary przede wszystkim do Rosji. Istotnymi kierunkami transportu kolejowego są też Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan.



Do początku lutego na Białoruś z Litwy wjeżdżało średnio około 20 pociągów dziennie. Litewskie pociągi transportują głównie nawozy, produkty naftowe, metale żelazne. Oprócz towarów objętych sankcjami przewożone są tam również produkty rolne. Przy czym w 2022 roku koleje litewskie planowały przewieźć przez Białoruś około 900 tys. ton produktów naftowych i około pół miliona ton nawozów.

Białoruskie sankcje wobec Litwy dotkną przede wszystkim producenta nawozów azotowych, firmę Achema oraz rafinerię ropy naftowej - Orlen Lietuva w Możejkach. Pierwsza spółka zamierza korzystać z okrężnej trasy przez Łotwę, a druga przez Polskę. W tym celu Orlen już w ubiegłym roku kupił za 45 mln euroterminal przeładunkowy w granicznej Mockawie, niwelując w ten sposób skutki sankcji mińskich.Transporty z litewskiej instalacji Orlenu to głównie eksport przetworzonej ropy na Ukrainę. Litewscy przewoźnicy mogą także przewozić towary transportem drogowym. Tego transportu Białorusini zakazem nie objęli. Najważniejszym jednak kierunkiem tranzytu wydaje się Polska.Jak przewidują litewscy analitycy, z powodu ograniczenia tranzytu przez Białoruś może dojść do zakłóceń w przepływie 2-3 mln ton towarów. To głównie towary transportowane do i z portu w Kłajpedzie. Teraz część z handlowców pewnie wybierze port w Gdańsku.- Jeśli ktoś wiózł towar do portu w Kłajpedzie, by potem przetransportować go koleją przez Białoruś do Ukrainy, to teraz będzie mu łatwiej wyładować towar w Gdańsku, by stamtąd pojechał on dalej pociągiem przez Polskę – uważa Jacek Komar, mieszkający w Wilnie dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny portalu voras.online, do niedawna rzecznik Orlen Lietuva.

W naszej części tekstu odpowiada on na pytania WNP.PL.



- Obecnie już takich wątpliwości nie ma. Embargo działa, a więc i odpowiedź Łukaszenki musiała nastąpić.- Szlak przez litewski port to najkrótsza droga do Bałtyku. Porównywalna jest tylko odległość do Kaliningradu. Tam jednak trzeba się przebijać przez dwie granice.- Do listy tracących należy dodać jeszcze litewskie koleje. Bo przecież towary z Białorusi do portu były wożone głównie drogą kolejową. Trwa więc w tej chwili dyskusja, jak te straty zminimalizować. W samej Litwie była duża presja obywatelska, by się do sankcji dołączyć i nie współfinansować reżimu Łukaszenki. Nacisk był tym silniejszy, gdyż to przecież Litwa stała się pierwszą ofiarą białoruskiej agresji „uchodźcami”.W Wilnie też rezyduje, wybrana wcześniej prezydentem Białorusi, Swetłana Cichanouska. Przyłączenie się kraju do sankcji antybiałoruskich wywołało natomiast duże protesty tych biznesmenów, którzy żyją z handlu z Białorusią. Najgłośniej protestował szef jednego z pięciu terminali w porcie w Kłajpedzie, gdzie przeładowywano białoruskie nawozy potasowe, dla ich dalszej ekspedycji. Nota bene ten akurat terminal należy w 30 proc. do białoruskiego producenta nawozów - „Belaruskali”.- Rekompensat w postaci dotacji nie będzie. O tym zapewniają władze. To jest swoisty koszt obrony interesów narodowych. Nie zgodziłyby się pewnie na rekompensaty także instytucje europejskie, dbające o konkurencyjność gospodarek.Rekompensaty gotówkowe trudno sobie również wyobrazić z tego powodu, że przecież otrzymywaliby je między innymi białoruscy współwłaściciele terminalu portowego w Kłajpedzie.Jest jednak jeszcze sporo firm, które są bardzo mocno zainteresowane handlem z Białorusią. Jedna z nich importowała białoruską sól drogową. Choć ten towar nie jest objęty sankcjami, to Białorusini nagle podnieśli ceny surowca trzykrotnie.Wiele firm będzie więc musiało nieco korygować kierunek swojej działalności. Już teraz słychać, że nowych rozwiązań szukają litewskie koleje. Szefowie tej firmy bardzo mocno rozważają nasilenie tranzytu towarowego przez Polskę do Ukrainy. Tu jednak problemem jest inny rozstaw szyn pomiędzy naszymi krajami. Trzeba więc rozbudowywać system szybkiej wymiany podwozi wagonów na granicy polsko-litewskiej.Pojawiły się też pomysły, by tranzyt towarów z Kłajpedy na wschód puszczać okrężną drogą przez Łotwę i Rosję. To by jednak (prócz potencjalnych komplikacji politycznych) mocno podrożyło usługę.Białorusini wprowadzając jednak swoje kontrsankcje, nie objęli nimi wszystkich przewozów. Bo przecież nie mogli zablokować choćby tranzytu do Chin czy Kazachstanu. Z tymi bowiem krajami Łukaszenka chce mieć dobre kontakty.