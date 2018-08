Czy Iran zablokuje cieśninę Ormuz?

Iran sprawuje pełną kontrolę nad Zatoką Perską i cieśniną Ormuz - oświadczył w poniedziałek dowódca marynarki wojennej Grwadii Rewolucyjnej Iranu generał Alireza Tangsiri, cytowany przez agencję Tasnim.

Reuters zwraca uwagę, że przedstawiciele władz Iranu grozili w przeszłości zablokowaniem cieśniny Ormuz - ważnego szlaku morskiego, którym transportowana jest ropa naftowa - w reakcji na wrogie działania Stanów Zjednoczonych.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton ostrzegał w tym miesiącu, że zablokowanie cieśniny Ormuz byłoby "największym błędem" Teheranu. Takie groźby strony irańskiej uznał zresztą za "blef".



Na początku sierpnia prezydent Iranu Hasan Rowhani zagroził zakłóceniem dostaw ropy z państw Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz, jeśli USA będą próbowały ograniczać irański eksport tego surowca. Przez Ormuz, łączący Zatokę Perską z Morzem Arabskim, przepływa 20 proc. światowej ropy.



Zablokowaniem cieśniny Teheran groził już wielokrotnie, ostrzegając, że jeśli Iran nie będzie mógł sprzedawać swojej ropy z powodu presji USA, żaden inny kraj regionu też nie będzie mógł tego robić.



Na początku lipca, w reakcji na te groźby, rzecznik Centralnego Dowództwa USA zapewnił, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest gotowa zapewnić wolność żeglugi i swobodny transport towarów.



W maju prezydent Donald Trump ogłosił, że USA wycofują się z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego.



Umowa ta, podpisana w 2015 roku przez USA, Wielką Brytanię, Francję, Rosję, Chiny, Niemcy i Iran, przewidywała stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych wobec Iranu w zamian za ograniczenie programu jądrowego. USA nałożyły ponownie sankcje na Iran oraz firmy z innych krajów, które prowadzą tam interesy.



Stany Zjednoczone chcą zredukować do zera przychody Iranu z eksportu ropy i wzywają społeczność międzynarodową do wstrzymania importu surowca z tego kraju. Biały Dom poinformował, że w listopadzie będzie chciał zablokować eksport ropy naftowej z Iranu do jakiegokolwiek kraju.

