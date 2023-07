Czy Japonii blisko do NATO?

W obliczu wojny na Ukrainie Japonia rozbudowuje siły zbrojne i zacieśnia współpracę z NATO. Członkostwo Tokio w Sojuszu wydaje się na razie mało prawdopodobne. Jednak w obecnej epoce bezpieczeństwo stało się zagadnieniem globalnym i nie można i tego wykluczyć.

Premier Japonii Fumio Kishida po raz drugi z rzędu wziął udział w szczycie NATO.

Choć rozmowy trwały niemal do końca, nie powołano biura łącznikowego Sojuszu w Tokio.

Pogłębia się jednak współpraca między tymi pozornie egzotycznymi partnerami, ponieważ łączy ich podobna wizja ładu światowego i interesy.

Intensywny okres współpracy Japonii z NATO zaczął się w 2014 - roku pierwszej zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę - gdy NATO podpisało z Japonią umowę indywidualnego programu partnerstwa i współpracy (IPCP). Był to jeden z elementów lansowanej przez premiera Shinzo Abe polityki większego zaangażowania w sprawy globalne.

W kolejnych latach turbulencje związane z prezydenturą Donalda Trumpa i zacieśnianie współpracy rosyjsko-chińskiej stały się dla Tokio bodźcem do poszukiwania innych poza Stanami Zjednoczonymi sojuszników i partnerów. Główny nacisk położono na format Quad i zacieśnianie więzów z Indiami i Australią. Jednak Europa nie znikała z japońskiego pola widzenia.

IPCP było oczywiście dalekie od włączania Japonii w struktury Sojuszu. Współpraca koncentruje się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie morskim i pomocy humanitarnej, w tym ewakuacji obywateli z krajów ogarniętych wojną, kryzysem, czy katastrofami naturalnymi.

Wstydliwym doświadczeniem dla Japończyków jest ewakuacja Kabulu w sierpniu 2021 r. Z powodu ograniczeń prawnych i proceduralnych, japoński samolot transportowy dotarł do Afganistanu tydzień po rozpoczęciu operacji i odleciał tylko z jednym pasażerem na pokładzie. Poza tą jedną osobą, wszyscy Japończycy którym udało się dotrzeć na lotnisko w Kabulu, zostali już wcześniej zabrani przez samoloty państw NATO. Uznano, że współpraca z Sojuszem może pomóc usprawnić działania rządu i Sił Samoobrony w tej dziedzinie.

To jednak nie wszystko. Premier Kishida i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podzielają opinię, że w obecnej epoce bezpieczeństwo stało się zagadnieniem globalnym. Od momentu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę szef japońskiego rządu przekonuje, że Europa i Azja przestały być osobnymi regionami z odmiennymi problemami bezpieczeństwa. Stanowią część jednego obszaru, zaś odnosząc się do ryzyka chińskiej inwazji na Tajwan, japoński premier ostrzega, że „dzisiejsza Ukraina, jutro może być Azją Wschodnią”.

Japonia coraz bliżej NATO, jednak do wstąpienia wciąż bardzo daleko

Te poglądy strategiczne sprawiły, że Japonia i NATO coraz ściślej będą współpracować. Na szczycie w Wilnie Stoltenberg i Kishida zatwierdzili indywidualnie dopasowany program partnerskim (ITPP) na lata 2023-2026.

Porozumienie koncentruje się na 16 obszarach od ochrony klimatu i misji humanitarnych, przez cyberbezpieczeństwo i zwalczanie dezinformacji, po reakcję na wyzwania stwarzane przez nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Nadal jednak daleko do włączania Japonii w struktury NATO czy jego procedury reagowania na sytuacje kryzysowe. Tokio pozostaje partnerem Sojuszu, a nie jego członkiem.

Francja blokuje tworzenie biura NATO w Tokio. Szef Sojuszu nie rezygnuje

Kolejnym istotnym punktem miało być powołanie biura łącznikowego NATO w Tokio. Pomysł został ogłoszony na początku tego roku podczas wizyty Stoltenberga w Japonii. Zadaniem biura ma być usprawnienie komunikacji Sojuszu nie tylko z Japonią, ale także z pozostałym partnerami z regionu Indo-Pacyfiku, czyli Australią, Nową Zelandią i Koreą Płd., a także z południowo-wschodnioazjatyckim ASEAN-em jako organizacją międzynarodową.

Realizację pomysłu chwilowo zablokowała Francja. Zdaniem prezydenta Emmanuela Macrona NATO powinno pozostać w swoim obszarze odpowiedzialności, czyli regionie Północnego Atlantyku. Dziwnym trafem Paryżowi nie przeszkadzają położone dość daleko od obszaru euroatlantyckiego biura łącznikowe NATO w Kuwejcie i przy Unii Afrykańskiej. Na utworzenie tego ostatniego Francja zresztą mocno naciskała.

Dlaczego więc biuro w Tokio stało się problemem? Po części Francja po prostu demonstruje, że istnieje jako mocarstwo i trzeba się z nią liczyć. Z drugiej strony Macron wyraził obawy części członków Sojuszu przed angażowaniem się na Indo-Pacyfiku i antagonizowaniem Chin.

Stoltenberg nie rezygnuje jednak z pomysłu i będzie on rozważany w przyszłości. Alessio Patalano z King’s College London, zwraca uwagę, że pojawia się dobra okazja, by Sojusz i jego poszczególni członkowie przemyśleli czego oczekują od biura, jak ma ono działać i czy rzeczywiście mająca zatrudniać docelowo 2-3 osoby placówka ma potencjał, by jeszcze bardziej zantagonizować Chiny i zdestabilizować sytuację w regionie. Ale też, czy ma prawdziwy potencjał, by wzmocnić relacje z Japonią i innymi państwami Indo-Pacyfiku.

