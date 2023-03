Czy Kazachstan po wyborach zmieni kierunki polityki zagranicznej?

Prezydent Kazachstanu domknął swoją reformę ustroju państwa. Po niedawnych wyborach w parlamencie pojawiły się nowe siły. Czy nowy układ partii wpłynie na kierunki polityki zagranicznej?

Przeprowadzone 19 marca wybory do Mażlylisu, izby niższej kazachskiego parlamentu kończą trwający od jesieni okres wyborczy w Kazachstanie.

To właśnie te wybory spotkały się z silną krytyką zagranicznych obserwatorów, którzy zarzucali utrudnienia w rejestrowaniu i prowadzeniu kampanii przez opozycyjnych kandydatów, zbyt krótki okres od ogłoszenia elekcji do przeprowadzenia głosowania oraz brak transparentności całego procesu.

W przypadku wyborów do Mażylisu i regionalnych zgromadzeń-maslichatów władze przygotowały się starannie, zwracając szczególną uwagę na obszary wskazane przez obserwatorów, jako wymagające poprawy w duchu zasad demokratycznych. Na kompleksowe oceny całego procesu trzeba będzie jeszcze poczekać, ale samo głosowanie nie powinno budzić obaw o zachowanie standardów demokratycznych.

Wielki reset polityczny państwa po krwawych wydarzeniach styczniowych

Na potrzebie zorganizowania przyspieszonych wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaważyły krwawe wydarzenia w styczniu 2022 r. Rozruchy pokazały siłę kazachskiego społeczeństwa, które po raz pierwszy w historii wolnego Kazachstanu masowo wystąpiło przeciwko nieskutecznej polityce wewnętrznej i nieakceptowalnym powiązaniom świata polityki z biznesem.

Na fali społecznych oczekiwań prezydent zdecydował się przedstawić kompleksowy program reform zwany “Nowy Kazachstan”, którego realizacja rozpoczęła się krótko po jego ogłoszeniu. Ponieważ zakres zmian, które zaproponował prezydent dotyczył praktycznie wszystkich dziedzin życia społecznego, jego kontynuacja wymagała silnej legitymizacji społecznej władzy. Tokajew zdecydował się na ogłoszenie wcześniejszych wyborów, prezydenckich, parlamentarnych i regionalnych.

W listopadzie 2022 r. uzyskał zdecydowane poparcie społeczne, zdobywając ponad 80 proc. głosów przy 69 proc. frekwencji. Jednak z punktu widzenia reform równie ważne były wybory do izby niższej parlamentu (Mażylisu) i regionalnych rad (maslichatów). Dotychczasowy system polityczny w Kazachstanie opierał się na silnej władzy prezydenckiej, natomiast rola mocno ograniczonej sceny politycznej sprowadzała się do wspierania decyzji przywódcy. Zapowiadane zmiany miały stopniowo przekształcać system prezydencki w system mieszany, w którym znacznie większą rolę miałby odgrywać parlament.

Do tego niezbędne jednak było otwarcie sceny politycznej na partie faktycznie opozycyjne i stworzenie warunków realnej konkurencji politycznej. W tym celu znacznie obniżono wymagania dla rejestracji partii politycznych. Trudności w rejestracji nowych stronnictw były jednym z zarzutów międzynarodowych organizacji obserwujących poprzednie kampanie i wybory w republice.

Partia prezydencka zdecydowanie wygrała wybory parlamentarne

Do wyborów stanęło 7 partii: liberalno-konserwatywna Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak-Żoł, lewicowa Ludowa Partia Kazachstanu, socjaldemokratyczna Narodowo-Demokratyczna Patriotyczna Partia Auil, liberalny Amanat, partia „zielonych” Baitak, centrolewicowa Narodowo-Socjalistyczna Partia Demokratyczna i liberalno-narodowa Respublica. Nadal jednak pojawiły się obiekcje obserwatorów, że niektórym opozycyjnym ugrupowaniom odmówiono rejestracji.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników Centralnej Komisji Wyborczej wiemy, że zwycięzcą wyborów został Amanat, który uzyskał prawie 53,9 proc. głosów. Do Mażylisu dostały się też Auil (10,9 proc.), Respublica (8,59 proc.), Ak-Żoł (8,41 proc.), ludowcy (6,8 proc.) i socjaldemokraci (5,2 proc.). Przegranymi są „zieloni”, których wybrało zaledwie 2,3 proc. głosujących. Nowatorskim rozwiązaniem była możliwość głosowania „przeciwko wszystkim”, którą wybrało 4 proc. wyborców.

Warto jednak mieć świadomość, że większość partii będzie prawdopodobnie popierać propozycje prezydenta. Kazachstan pozostaje państwem o bardzo silnej pozycji przywódcy. Wedle zeszłorocznego zestawienia amerykańskiej organizacji Freedom House pozostaje państwem o “skonsolidowanym systemie autorytarnym”, przy tendencji demokratyzacyjnej w ostatnich latach na poziomie lokalnym (akimaty). Brytyjski The Economist Intelligence Unit określa kazachski system mianem “autorytarnego”, klasyfikując środkowoazjatycką republikę na 127. miejscu (ze 167. ogółem, zestawienie od najbardziej do najmniej demokratycznych systemów).

Warto jednak zauważyć, że marcowe wybory spowodowały większy pluralizm w parlamencie Kazachstanu. Obecny układ może dawać szansę na większą kontrolę decyzji prezydenta i konieczność uwzględniania w polityce różnych priorytetów społecznych będących sztandarowymi hasłami poszczególnych partii. To powinno przyczynić się do bardziej kompleksowego spełniania oczekiwań różnych grup społecznych i zarazem przyczynić się do stabilizowania systemu.

W kampanii wyborczej przemilczana została polityka zagraniczna

Wszystkie partie prowadziły kampanie akcentując rozmaite idee społeczne i proponując rozwiązania dla dostrzeganych problemów. W kampanii praktycznie nie pojawiły się zagadnienia z obszaru polityki zagranicznej, co może nieco dziwić w obecnej skomplikowanej rzeczywistości regionalnej i globalnej, przy posiadaniu długiej granicy z Chinami i Rosją.

Wybory odbywały się na parę dni przed wizytą Xi Jinpinga w Moskwie, która tak zelektryzowała świat zachodni. Nie wzbudziła ona większych emocji w Astanie. Kazachstan nie czuje się zagrożony ze strony Rosji, bowiem jest obecnie pod parasolem ochronnym Pekinu. Potwierdził to Xi Jinping podczas wrześniowej wizyty w Astanie mówiąc o wsparciu dla integralności i niezawisłości republiki. Ta wypowiedź była jednoznacznie kierowana do Kremla, aby pozbył się jakichkolwiek ambicji imperialnych wobec Kazachstanu. Jednocześnie republika będzie zabiegać o wyciągnięcie jak największych korzyści ekonomicznych ze współpracy z dwoma największymi sąsiadami.

Jednocześnie rosnąć może rola nowych partnerstw, takich jak udział w Organizacji Państw Turkijskich. Większość partii akcentuje turkijskie pochodzenie, więc idea jest im bliska, zwłaszcza że stanowi atrakcyjną alternatywę dla silnie rusyfikowanego przez 200 lat społeczeństwa.

Raczej mało prawdopodobne jest również kontestowanie przez którąś z partii zbliżenia z Unią Europejską. Powinno postępować budowanie relacji gospodarczych, a obecnie zwłaszcza energetycznych z UE.

Dodatkowo Astana nie ukrywa swojego zainteresowania sposobem zarządzania i samorządności w państwach zachodnich przy przebudowie własnego systemu. Jest to szansa dla Polski by wpłynąć na rozwój tego lidera Azji Centralnej, gdyż polska reforma samorządowa traktowana jest w Astanie jako modelowy przykład sukcesu.

