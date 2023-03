Czy lokalny sąd może wstrzymać wybory na 2 lata?

2 marca 2023 r. odpowiednik polskiego sądu rejonowego w Dżakarcie postanowił o wstrzymaniu wszelkich przygotowań do wyborów powszechnych aż do czerwca 2025 r. Stało się tak na wniosek nieznanej szerzej Ludowej Partii Sprawiedliwości i Dobrobytu (Prima).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wybory zostały już ogłoszone na 14 lutego 2024, a więc utrzymanie postanowienia w mocy oznaczałoby w praktyce co najmniej półtora roku opóźnienia dla całego procesu wyborczego.

Decyzja sądu wywołała ogromne kontrowersje w Indonezji.

Pojawiły się też spekulacje co do motywów stojących za decyzją.

W Indonezji powoli dobiega końca druga kadencja bardzo popularnego prezydenta Joko Widodo (nazywanego popularnie Jokowi). Kierowany przez niego gabinet cieszy się poparciem wszystkich ważniejszych partii kraju, poza islamistyczną partią PAS (Partia Sprawiedliwości i Rozwoju) oraz jej sojusznikiem - Partią Demokratyczną. Liderem tej ostatniej jest Agus Harimurti Yudhoyono, prywatnie syn byłego prezydenta kraju Susilo Bambang Yudhoyono.

Popularny prezydent nie może być jednak pewny wygranej w wyborach

Prezydent Jokowi na krótko przed upływem drugiej kadencji cieszy się popularnością prawie 70 proc. obywateli. W jego otoczeniu nie ma naturalnego następcy. Jednocześnie realizacja obietnic - w tym sztandarowe inwestycje jak budowa nowej stolicy Nusantary - napotykają na trudności. W tych okolicznościach pojawił się pomysł zmiany konstytucji tak, aby pozwolić na trzecią kadencję popularnego przywódcy. Kiedy zmiana okazała się niemożliwa do przeprowadzenia w parlamencie ze względu na trudności proceduralne i opór społeczny, zaproponowano przesunięcie wyborów o dwa lata, motywując to koniecznością odbudowy gospodarki kraju po pandemii oraz trudnością w realizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w tym samym czasie. Pomysł ten sformułował minister inwestycji Bahlil Lahadaliaw już styczniu 2022 r.

Społeczny odbiór idei był niezwykle negatywny. Ok. 70 proc. poparcie dla prezydenta nie przeszkadza również ok. 70 proc. populacji wypowiadać się negatywnie o perspektywie przedłużenia jego władzy w pozakonstytucyjny sposób. Sam Jokowi ostatecznie kilkakrotnie odrzucał pomysł.

Kiedy w początku 2023 r. parlament Indonezji ustalił termin wyborów na 14 lutego przyszłego roku, sprawa wydawała się zamknięta. Tym większym szokiem dla opinii publicznej był wyrok lokalnego sądu wydany z powództwa niedawno założonej (2021 r.) i szerzej nieznanej Ludowej Partii Sprawiedliwości i Dobrobytu (Prima). Partia nie została dopuszczona przez Narodową Komisję Wyborczą (KPU) do udziału w wyborach ze względu na błędy w procesie rejestracji.

Nieznane jest obecnie szczegółowe uzasadnienie wyroku wydanego przez trzech sędziów. Zdaniem rzecznika sądu, wyrok mieści się w kompetencjach sędziów. KPU zapowiedziało apelację.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że będzie ona udana. Po pierwsze, nadzór nad KPU sprawuje Generalny Organ Nadzoru Wyborów (Bewaslu) oraz Państwowy Sąd Administracyjny (PTUN), tak więc decyzja sądu rejonowego w sprawie Primy wydaje się wykraczać poza jego kompetencje. Co więcej, ledwo dwa dni przed kontrowersyjnym wyrokiem Sąd Konstytucyjny Indonezji wydał własny wyrok, który zabronił przedłużania kadencji urzędującego prezydenta. Niezależnie od apelacji, Komisja Sędziowska sprawująca nadzór nad sądami wezwała sędziów do stawienia się celem uzasadnienia tak kontrowersyjnego wyroku.

Nawet jeżeli sprawa zostanie szybko zakończona, wywołała szeroki odzew w społeczeństwie. Sama partia rządzącego prezydenta – Indonezyjska Partia Demokratyczna – Walka (PDI – P) określiła wyrok jako niekonstytucyjny. Potwierdził takie stanowisko również Jokowi, zaś KPU podkreśla wolę przeprowadzenia wyborów w pierwotnym terminie.

Intryga zwolenników obecnego prezydenta, którzy potrzebują więcej czasu na realizację projektów przed ewentualną zmianą władzy?

Tym niemniej nadal niejasne są przyczyny wydania wyroku, co daje podłoże licznym spekulacjom. Jedna z popularnych hipotez głosi, że jest to intryga zwolenników obecnego prezydenta, którzy potrzebują więcej czasu na realizację projektów przed ewentualną zmianą władzy. Jest to uprawdopodobnione przez fakt, że lider Primy, Agus Jabo Priyono, przez lata działał w Solo – tym samym mieście, skąd pochodzi Prezydent Widodo. Z drugiej strony jako głównego beneficjenta kontrowersyjnej decyzji sądu można wskazać kandydata na prezydenta z ramienia islamistycznego PAS – Aniesa Baswedana, który choć ostatnio zyskuje w sondażach, nadal pozostaje na drugim miejscu za Ganjarem Pranowo, Gubernatorem Jawy Centralnej, który choć nie został jeszcze oficjalnie zgłoszony, cieszy się poparciem obecnego prezydenta i największej części respondentów w sondażach. Opóźnienie wyborów dałoby Aniesowi szansę na rozbudowę zaplecza.

Pozostaje mieć nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona bez szkody dla jakości indonezyjskiej demokracji i stabilności politycznej w tym państwie o dużym potencjale demograficznym i gospodarczym.