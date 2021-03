Czy mieszkańcy Seulu będą krócej pracować?

W kwietniu odbędą się wybory na stanowisko burmistrza stolicy Korei i jedocześnie jego największej aglomeracji liczącej dziesięć milionów mieszkańców oraz dominującego ośrodka gospodarczego. Dwoje startujących w niej kandydatów, była minister do spraw gospodarczych pani Park Young-sun z rządzącej lewicowej Partii Demokratycznej oraz Cho Jung-hoon, przedstawiciel małej partii anty-establishmentowej, obiecują, że sprawując urząd wprowadzą mechanizmy pozwalające ograniczyć tydzień pracy do 4,5 dnia roboczego w firmach w aglomeracji seulskiej. Ponieważ zmiany ustawowe na poziomie narodowym nie leżą w ich gestii, proponują oni zachęty finansowe dla firm pokrywane z budżetu miasta.

W lipcu 2019 roku weszło w życie prawo zmniejszające maksymalny tygodniowy czas pracy z 68 do 52 godzin. Na początku obowiązywało największe firmy, następnie w kolejnych latach obejmuje stopniowo średnie i małe. Była to realizacja obietnicy wyborczej obecnego prezydenta z Partii Demokratycznej Moon Jae-in. W trzy lata później kandydatka na stanowisko burmistrza stolicy, reprezentująca Partię Demokratyczną, ale również jej kontrkandydat z jednej z partii opozycyjnych, proponują kolejne zmniejszenie czasu pracy, wprawdzie ograniczone regionalnie.Preferencje mieszkańców Seulu poznamy już wkrótce. Według informacji „The Korea Herald” z połowy lutego w badaniach sondażowych największym poparciem cieszy się właśnie pani Park Young-sun. Jednakże bez względu na rezultat wyborów, już teraz społeczeństwo koreańskie śledząc debaty może zapamiętać, iż skrócenie czasu pracy nie musi oznacza zmniejszenia produktywności, a wręcz przeciwnie – jej zwiększenie.Funkcja burmistrza stolicy to najlepsza odskocznia do fotela prezydenta. Kwietniowe wybory mogą stanowić sygnał, jaki kierunek rozwoju gospodarczego i politycznego wybiorą Koreańczycy w kolejnych latach.