Czy Nowa Zelandia jest wciąż częścią Zachodu?

Gdy Stany Zjednoczone mobilizują swoich sojuszników do ograniczania zależności od Chin i do stawiania czoła asertywności Pekinu, jedno z państw Zachodu idzie w odwrotnym kierunku. Nowa Zelandia ciągle szuka we współpracy z Chinami szansy na rozwój gospodarczy.

27 czerwca premier Nowej Zelandii Chris Hipkins spotkał się w Pekinie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Według Hipkinsa rozmowa z Xi miała służyć „potwierdzeniu bliskich relacji handlowych”. Nowa Zelandia jest sygnatariuszem RCEP, umowy o wolnym handlu łączącej państwa Azji Południowo-Wschodniej i ich największych partnerów handlowych: Chin, Australii, Korei Południowej, Japonii i właśnie Nowej Zelandii.

Rozmowy przywódców były jednym z punktów programu pięciodniowej wizyty nowozelandzkiej delegacji w Państwie Środka, w skład której weszli przedstawiciele biznesu z branż takich jak turystyka i edukacja. Podpisano również porozumienia dotyczące współpracy w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i nauki.

Drugim ważnym rozmówcą nowozelandzkiego premiera był premier ChRL Li Qiang, z którym Hipkins spotkał się trakcie trwającego Światowego Forum Ekonomicznego w Tiencinie. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu, premier Nowej Zelandii oświadczył, że wśród tematów rozmów pojawiła się kwestia pozataryfowych barier handlowych w „dopiero powstających obszarach” handlu, czego przykładem mogą być usługi cyfrowe lub produkty nowozelandzkiej branży kosmetycznej. Eksport tego sektora do Chin wciąż wzrasta. Szefowie rządów poruszyli także kwestię dialogu chińsko-amerykańskiego. Omówiono również sprawę powrotu zagranicznych studentów na nowozelandzkie uczelnie.

Jednym z pozostałych wątków dyskusji była kwestia praw człowieka w Xinjiangu i Hongkongu. Pomimo „wyrażenia zaniepokojenia” przez stronę nowozelandzką wobec sytuacji w tych prowincjach, retoryka Nowej Zelandii pozostaje od lat o wiele łagodniejsza niż m. in. pobliskiej Australii. Fakt ten zauważa strona chińska. Premier Li Qiang podał relacje Chin z Nową Zelandią za przykład konstruktywnego dialogu z państwem o zupełnie innej wielkości, gospodarce i systemie społecznym

Łagodna retoryka może wynikać z uzależnienia Nowej Zelandii od chińskiego rynku. Według informacji prezentowanych przez The Observatory of Economic Complexity - platformę zbierającą dane handlowe różnych państw świata - Państwo Środka jest dla nowozelandzkich przedsiębiorstw największym rynkiem, do którego trafia ponad 30 proc. całego eksportu. Do będącej na drugim miejscu Australii - już tylko ok. 11 proc. wartości wywozu.

Jednocześnie obecna sytuacja gospodarcza Nowej Zelandii jest nie najlepsza. Według prognoz OECD wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 1 proc. a w 2024 r. 1,2 proc. W związku z tym wzrost eksportu do Chin oraz przybycie chińskich studentów po pandemii mogłoby stać się motorem napędowym tamtejszej gospodarki.

