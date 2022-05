Czy nowy prezydent znajdzie remedium na turkmeński kryzys?

Pogrążony w głębokim kryzysie żywnościowym Turkmenistan ma nowego prezydenta, który kontynuuje model autorytarnej władzy. Cała władza pozostała w rękach klanu Berdimuchamedowów – ojca (Gurbungułę) zastąpił syn (Serdar).

Póki co Serdar kontynuuje linię polityki wewnętrznej ojca. W pierwszej kolejności podejmuje działania na rzecz wzmocnienia swojego wizerunku. Za rządów G. Berdimuchamedowa wprowadzono m.in. nakaz nabywania wizerunków przywódcy przez klientów dotowanych sklepów państwowych. Serdar poszedł o krok dalej i wprowadził nakaz umieszczania swoim portretów w oknach prywatnych taksówek.

Tymczasem głodujący naród nie może liczyć na poprawę bytu, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nowy prezydent nie reaguje na rosnące ceny i coraz dłuższe okresy braków podstawowych artykułów spożywczych. Jedynym przejawem jego aktywności w walce z kryzysem jest zatwierdzanie coraz dłuższej listy restrykcji dla korzystających z dotowanej żywności. Obejmują między innymi karę więzienia za zakup większej ilości chleba niż wynika to z ustalonego dla danego regionu przydziału czy mandaty za ustawianie się w kolejce do sklepów z dotowaną żywnością.

Pomimo kwalifikowania się sytuacji w Turkmenistanie do kategorii katastrofy humanitarnej, prezydent nie wystąpił o pomoc do żadnego z państw ościennych, jak Chiny czy Rosja. Nie wspominając już o ONZ czy innych globalnych organizacjach pomocowych.

Tymczasem ceny artykułów dostępnych w prywatnym obrocie (głównie na bazarach) coraz bardziej odbiegają od cen urzędowych. Przykładowo chleb jest 10-krotnie droższy, drób zaś pięciokrotnie. Trudna sytuacja w regionie, spowodowana stratami gospodarczymi w czasie pandemii, kolejnym rokiem katastrofalnej suszy i wojną w Ukrainie (skutkującą załamaniem eksportu żywności) znacznie ograniczyła wachlarz możliwości w walce z kryzysem. Kluczowym elementem poprawy sytuacji pozostaje eksport gazu, którego cena utrzymuje się na wysokim poziomie. I zapewne z tej szansy zechce skorzystać nowy prezydent.

Wobec zwrotu w polityce energetycznej Unii Europejskiej oraz obłożonej sankcjami Rosji, wiele państw będzie dążyć do dywersyfikacji dostaw i zacznie poszukiwać stabilnego dostawcy surowców energetycznych. To stwarza ogromna szansę na szybki i długotrwały rozwój republiki, choć nie oznacza to automatycznej poprawy bytu społeczeństwa.

Jeszcze kilka lat temu Turkmenistan miał środki na inwestycje, o czym świadczy sfinansowanie budowy nowoczesnego portu w Turkmenbaszy czy przebudowa stolicy, Aszchabadu. Społeczeństwo pozostawało jednak relatywnie ubogie. To wówczas powstał zwrot charakteryzujący republikę jako „bogaty kraj biednych ludzi”.

Otwartą kwestią pozostaje, czy nowy prezydent w miarę napływu “gazodolarów” zdecyduje się na politykę transferów socjalnych, równolegle z otwieraniem republiki na wpływy zachodnie i rozwojem gospodarczym. Na razie niestety nic nie wskazuje, by zmiana u steru władzy miała swoje przełożenie na zmianę charakteru samej władzy. A perspektywa zwiększenia dochodów z eksportu surowców energetycznych jest również odległa.

