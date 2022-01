Czy szczyt potęgi Chiny mają już za sobą?

Pod względem dystrybucji potęgi Indopacyfik staje się obszarem dwubiegunowym. Ciągle dominują USA i Chiny, przy czym względna potęga tych ostatnich spadła, a Stanów Zjednoczonych – wzrosła. Możliwość wywierania wpływu na otoczenie międzynarodowe przez inne państwa stopniowo się kurczy. W ciągu pandemicznego 2021 r. spadło znaczenie Japonii, Indii, Australii i piętnastu innych państw regionu.

Pandemia dała się mocno we znaki całemu regionowi Indopacyfiku. Zdaniem badaczy spowodowała, że wiele państw znacznie bardziej się zwróciło do wewnątrz, zaniedbując aktywności międzynarodowe.Jeszcze w 2019 r. rosła potęga siedemnastu na dwadzieścia sześć analizowanych państw regionu. W 2021 r. spadły zdolności wywarcia zewnętrznego wpływu osiemnastu państw, potęga czterech nie uległa zmianie, a wzrosła tylko w czterech przypadkach...Instytut Lowy’ego indeks potęgi państw regionu Indopacyfiku publikuje od 2018 r. Oczywiście żadne tego rodzaju opracowanie nie odzwierciedla w pełni złożoności rzeczywistości. Trzeba przyznać jednak australijskim badaczom, że analizują szeroką paletę czynników mających wpływ na potęgę państwa, czyli zdolność jego oddziaływania na zewnątrz.Te wskaźniki zgrupowane są w cztery kategorie określające zasoby państw, takie jak zdolności ekonomiczne, zdolności obronne, odporność na zaburzenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz „zasoby przyszłości”. Ta ostatnia miara określa perspektywę rozwoju pozostałych zasobów ekonomicznych i obronnych do 2030 r. oraz sytuację demograficzną w 2050 r.Kolejne cztery miary obrazują miary wpływu zewnętrznego. To stosunki ekonomiczne, współpraca w dziedzinie obronności, sprawność dyplomacji czy wpływy kulturowe. Te ostatnie, choć mogą wydawać się mało uchwytne, oznaczają zdolność wywierania wpływu na międzynarodową opinię publiczną.