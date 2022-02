Czy Tbilisi ciąży ku Pekinowi?

Jeszcze dekadę temu Gruzja była uważana za przykład powodzenia reform rynkowych i względnej liberalizacji politycznej na postsowieckim Kaukazie. Kraj ten obrał kurs prozachodni, utrzymując bliskie stosunki z USA i zgłaszając swoje aspiracje do członkostwa w NATO. To zostało mu obiecane na szczycie w Bukareszcie w 2008 r. Gruzja jest krajem stowarzyszonym z UE, połączonym z nią umową o wolnym handlu. Choć oficjalne kierunki polityki zagranicznej pozostają niezmienne, to Gruzja znalazła także nowego ważnego partnera. Co zmieniło się w ostatnich latach?