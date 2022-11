Czy Władimir Putin użyje uchodźców na granicy z Polską?

Na granicy z obwodem kaliningradzkim polskie władze chcą zbudować ogrodzenie, mające powstrzymać uchodźców. Czy grozi nam powtórka kryzysu na granicy z Białorusią?

Rosjanie chcą wprowadzić ruch bezwizowy dla mieszkańców „krajów zaprzyjaźnionych” (m.in. Erytrea i Syria). Jednocześnie ma powstać kanał powietrzny do Kaliningradu. To przypomina scenariusz Łukaszenki.

Litwa czuje się bezpieczna, choć też graniczy z obwodem kaliningradzkim. W Wilnie większe obawy budzi tzw. przesmyk suwalski.

Analitycy geopolityczni zwracają uwagę na nieobliczalność Putina. Czując przegraną w wojnie może on próbować „odwojować” zwycięstwo poprzez działania hybrydowe.

Przez zamieszanie wokół granicy może ucierpieć polska gospodarka. Spadnie nasza atrakcyjność inwestycyjna.

Na granicy polsko-rosyjskiej ma powstać specjalne ogrodzenie utrudniające przedostanie się z obwodu kaliningradzkiego do Polski niepożądanych uchodźców. Taki komunikat ogłosił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Decyzja o budowie umocnień granicznych miała być podjęta na podstawie komunikatów władz rosyjskich o umożliwieniu lotów do Kaliningradu przez samoloty wykonujące bezpośrednie rejsy do Turcji oraz krajów Bliskiego Wschodu.

Nikt jednak po polskiej stronie nie może jednoznacznie stwierdzić, czy to zagrożenie jest realne, czy też to tylko blef Władimira Putina. Bo w przeciwieństwie do sytuacji z imigrantami na granicy z Białorusią, tu jakiekolwiek działania musiałyby być bardziej skomplikowane.

Przede wszystkim do Kaliningradu samoloty musiały by latać bardzo okrężną drogą nad Morzem Bałtyckim. To by kosztowało. Nie wiadomo, czy Rosja miałaby pieniądze na takie działanie.

Poza tym na Białorusi to Alaksandr Łukaszenka zarabiał na uchodźcach, biorąc od nich lwią część pieniędzy za przejazd i hotele. Czy teraz w biednej Erytrei czy zniszczonej wojną Syrii znaleźliby się chętni do wielokrotnie wyższych wydatków?

Logiczne myślenie to jedno, ale faktem jest, że obecnie nikt nie wie, co rodzi się w głowie zdesperowanego Władimira Putina.

Podobne działania w roku 2021 przedsięwzięły władze łukaszenkowskiej Białorusi. Następstwem czego był sterowany napływ uchodźców z krajów afrykańskich i azjatyckich na granicę z Polską.

Decyzja władz polskich odnośnie budowy zapory na granicy polsko-rosyjskiej spotkała się z krytyką przedstawicieli reżimu rosyjskiego. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow decyzję określił jako głupią. Do potencjalnej budowy zapory granicznej krytycznie podchodzą także władze obwodu kaliningradzkiego. Zdaniem rzecznika prasowego władz regionalnych Dmitrija Łyskowa jest to przykład populizmu polskich władz. Łyskow zauważył, że funkcjonuje już specjalny, poradziecki system umocnień granicznych, tyle że od strony rosyjskiej.

Ochrona strefy nadgranicznej w obwodzie kaliningradzkim – wedle Łyskowa – funkcjonowała skutecznie. Tyle że podobnie było z ochroną granicy polsko-białoruskiej do czasu napływu tam nielegalnych migrantów.

Straż Graniczna twierdzi, że inicjatywa zbudowania zapory na granicy jest słuszna

Pytana o ocenę sytuacji rzecznik prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz podkreśla, że inicjatywa ustanawiania zapory na granicy jest ze wszech miar słuszna. Jednak ostatni przypadek naruszenia granicy z obwodem kaliningradzkim miał miejsce we wrześniu tego roku.

Wtedy do Polski przez zieloną granicę dostało się czterech obywateli Tadżykistanu. Przesłuchującym ich funkcjonariuszom Straży Granicznej wyjawili oni, że mieli w planach dalszą podróż do Niemiec. Do samego Kaliningradu przylecieli z ojczyzny samolotem rejsowym. Potem taksówką dostali się do strefy nadgranicznej. Cała czwórka została poddana readmisji. Strona rosyjska przyjęła ich. Wedle kaliningradzkich mediów zostali aresztowani za nielegalne przekroczenie granicy.

Ta współpraca służb granicznych może się jednak zmienić. Rosyjskie władze ogłosiły, iż rozważany jest wariant ustanowienia ruchu bezwizowego z wieloma krajami „przyjaznymi wobec Rosji”. Za takie uznawane są np. Syria czy Erytrea.

Ponadto Mirosława Aleksandrowicz poinformowała nas, że, na polsko-rosyjskiej granicy rozpoczęła się budowa (na wniosek Straży Granicznej) tymczasowej zapory w rejonie służbowej odpowiedzialności PSG w Dubeninkach i Gołdapi. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ochrania granicę z obwodem kaliningradzkim na odcinku prawie 200 km. Zapora to dodatkowy element, który pomoże funkcjonariuszom Straży Granicznej w ochronie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Zapora budowana jest tylko w pasie drogi granicznej nie więcej jak 15 metrów w głąb naszego kraju.

Problemu nielegalnych imigrantów praktycznie nie ma na granicy polsko-rosyjskiej

Od początku roku tzw. zieloną granicę z Rosji do Polski przekroczyło w celach migracyjnych 11 osób. Byli to obywatele takich państw jak: Maroko, Rosja (w tym narodowości ukraińskiej, ormiańskiej), Iran, Uzbekistan, Tadżykistan.

Ruch na dwóch drogowych przejściach granicznych w Grzechotkach i Bezledach przedstawia się następująco: na kierunku przyjazdowym do Polski od 24 lutego do 31 października br. odprawiono ponad 127 700 osób, w tym Rosjan było prawie 42 670 . Natomiast na kierunku wyjazdowym z Polski do Rosji odprawiono blisko 137 400, w tym Rosjan ponad 53 000. W październiku ruch na przejściach, na wjazd do Polski 16 800 osób, w tym ponad 4 300 Rosjan, na wyjazd z Polski odprawiono 17 000 osób, w tym 5 200 obywateli Rosji. W poprzednim miesiącu nie odnotowaliśmy żadnych prób przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, w celach migracyjnych.

Od osób, które chciały złożyć wnioski o ochronę międzynarodową zostały one przyjęte. Dalej są one procedowane przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. W 2021 roku w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej 540 osób złożyło takie wnioski. Natomiast w 2022 roku 93 osoby złożyły wnioski o ochronę międzynarodową. To jednak głównie osoby, które wjechały do Polski na podstawie legalnych dokumentów.

Patrole Straży Granicznej są w terenie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do dyspozycji mają specjalistyczny sprzęt służbowy m.in., pojazdy obserwacyjne, gogle noktowizyjne i kamery termowizyjne. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy z obwodem kaliningradzkim wykorzystują również wieże obserwacyjne. Na ochranianym odcinku mamy ich 6. Bez względu na warunki atmosferyczne możemy obserwować tereny przygraniczne w dzień i w nocy.

Na podstawie tych danych można uznać, że na granicy z Rosją jak na razie nie było problemu związanego z próbami jej nielegalnego przekraczania na dużą skalę. Oficjalny ruch osobowy praktycznie ustał. Wpływ na to miała tak sytuacja wokół COVID-19, jak i w związku z ograniczeniami wprowadzanymi po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Grozę jednak podnosi decyzja rosyjskich władz, które ogłosiły, iż rozważany jest wariant ustanowienia ruchu bezwizowego z wieloma krajami „przyjaznymi wobec Rosji”. Takimi choćby jak Syria czy Erytrea.

Budowa zapory granicznej to problem nie tylko polityczno-militarny

30 września lotnisko w Kaliningradzie otrzymało od rosyjskiego nadzoru ruchu lotniczego zgodę na ułatwienie otwierania połączeń międzynarodowych. Oficjalnie w celu poprawienia komunikacji ze światem dla eksklawy.

Do Kaliningradu dolecieć można spoza Rosji tylko rejsem z tureckiej Antalyi. Rejsy na tej trasie odbywają się raz w tygodniu. Do tej pory korzystali z tego połączenia praktycznie tylko rosyjscy turyści. O projektach innych połączeń oficjalnie nie komunikowano.

Sama budowa zapory granicznej to jednak problem nie tylko polityczno-militarny. W wielu miejscach na granicy prywatne grunty rolne podchodzą od polskiej strony prawie pod sam pas graniczny. By więc tam cokolwiek montować, trzeba rozpocząć proces wywłaszczania właścicieli ich ziem.

Doświadczenia z granicy polsko-białoruskiej wykazują, że taka tymczasowa zapora jest dość łatwa do sforsowania. Na dodatek we wcześniejszych latach część nielegalnych przekroczeń granicy odbywała się po przybrzeżnych wodach Zalewu Wiślanego. Logiczna więc wydaje się rozbudowa umocnień łącznie z systemami zabezpieczeń elektronicznych.

Sprawa tak ważna dla polskich władz – jak się okazało – wcale nie wzbudziła zainteresowania w również graniczącej z obwodem kaliningradzkim Litwie.

- Jak do tej pory media litewskie informowały tylko o decyzjach władz polskich. Nie komentowano ich. Granica Litwy z obwodem kaliningradzkim została zaś faktycznie ogrodzona jeszcze w roku 2017. Te umocnienia są uważane za zdecydowanie bardziej szczelne niźli słabo do tej pory zabezpieczana granica z Białorusią. Zresztą jest to raptem nieco ponad 70 kilometrów. Resztę naszej granicy z Rosją stanowią łatwiejsze do ochrony Niemen oraz Zalew Kuroński - powiedział nam litewski analityk polityczny Rajmund Klonowski.

- Trudno też sobie wyobrazić, by uchodźcy z krajów Afryki czy Azji przemierzali Litwę tranzytem kolejowym. Musieliby bowiem w takim przypadku korzystać z oficjalnych rosyjskich dokumentów. A ich nielegalne wysiadanie z pociągu na terenie Litwy byłoby absolutnym pogwałceniem sformalizowanych zasad tranzytu. To by pozwoliło Litwie, a może i Brukseli, na zerwanie umowy o tranzycie kolejowym. Ciągle natomiast nie milknie na Litwie temat „przesmyku suwalskiego”. Tu tak media, jak i przedstawiciele władz państwowych widzą o wiele większe zagrożenie dla niezależności i integralności Litwy - dodał.

Z kolei ekspert z Instytutu Sobieskiego, Andrzej Maciejewski kładzie nacisk na kwestie gospodarcze, potencjalnego kryzysu na granicy z obwodem kaliningradzkim.

- Najazd kolejnych rzesz imigrantów jeszcze bardziej by ograniczył atrakcyjność inwestycyjną Polski. W biznesie liczy się spokój, a (potencjalny) kryzys migracyjny bardzo by utrudnił funkcjonowanie naszej gospodarki. Chyba także o to chodzi Putinowi. Jego idea to kolejne próby łamania europejskiej jedności. Tak by kraje wschodniej unijnej flanki zostały pozbawione jednoznacznego wsparcia zachodniej części kontynentu. Nawet więc tylko zagrożenie wybuchem kolejnego kryzysu migracyjnego jest z punktu widzenia Moskwy bardzo korzystnym wariantem - stwierdził.

- Granica polsko-rosyjska to zalesiona, łatwa do sforsowania, równina. Na dodatek mamy na tej granicy bardzo płytki Zalew Wiślany, gdzie bez problemu można przepłynąć nawet na zwykłym pontonie. Obecnie metodą agresji rosyjskiej na Unię Europejską są ciągłe, trudne do udowodnienia ataki hybrydowe. A to odcięcie Bornholmu od elektryczności, a to problemy informatyczne niemieckiej kolei, a to wreszcie atak hakerski na system elektroniczny Centrum Zdrowia Matki Polki. Czy dojdzie do kryzysu migracyjnego? Nie wiem, ale warunki ku temu Rosja ma! Ostatnie zaś działania Moskwy wskazują, że nie można wykluczyć takiego wariantu - dodał.

Profesor, politolog i były polityk, Tadeusz Iwiński widzi zaś całą sprawę w wymiarze globalnym.

- Amerykanie mają na taki rozwój sytuacji nawet swoje określenie - „niejednoznaczność”. Będzie kryzys migracyjny, albo go nie będzie. To napięcie jest na rękę Putinowi. Trzeba pamiętać, że obecny świat to pięciu najważniejszych graczy: USA, Chiny, Rosja, Indie i Unia Europejska. Ale tylko wtedy gdy kraje europejskie są jednością. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie dobrych stosunków Warszawy z Brukselą, ale i także z poszczególnymi krajami Unii. Byłem ekspertem wielu międzynarodowych komisji do spraw uchodźców. Oglądałem więc obozy uchodźców z bliska. Tacy ludzie są zdeterminowani. A ta determinacja może wzrosnąć, jeśli uzyskają wsparcie. W tym przypadku - Rosji. A Putin jest zdeterminowany. Chce zmusić Zachód do jakichś ustępstw. Czy tym sposobem będzie kryzys migracyjny? Nie da się tego wykluczyć! Choć niezbyt wierzę w absolutną skuteczność jakichkolwiek zapór granicznych - ocenił.