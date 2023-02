"Dagens Nyheter": wizyta Bidena w Kijowie wyjątkowym gestem, prezydent USA nie odwiedza miejsc konfliktów

Wizytę Joe Bidena w Kijowie można uznać za wyjątkowy gest, gdyż prezydent USA zwyczajowo nie odwiedza miejsc konfliktów zbrojnych, w których nie uczestniczą amerykańscy żołnierze - ocenia w poniedziałek szwedzki dziennik "Dagens Nyheter".

Według gazety obecność Bidena w stolicy Ukrainy miała na celu moralne wsparcie Ukraińców. "Gest ten można porównać do wizyty prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku w Berlinie Zachodnim, który przybył dwa lata po wybudowaniu przez ZSRR muru" - zauważa komentator gazety.

"Wizytą w Kijowie Biden potwierdza spełnienie obietnicy pomocy Ukrainie +tak długo, jak to będzie konieczne+". Dla Zełenskiego to gwarancja, że poparcie USA nie osłabnie, jak wielu się obawiało" - podkreśla.

Zdaniem publicysty, inny cel podróży prezydenta USA do Kijowa, to wysłanie "mocnego sygnału Putinowi", że Stany Zjednoczone wraz z NATO nie zawahają się w swoim wspieraniu obrony Ukrainy i będą to czynić długoterminowo.