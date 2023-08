Dania: Minister obrony wrócił do pracy po pół roku zwolnienia lekarskiego z powodu przepracowania

Minister obrony i wicepremier Danii Jakob Ellemann-Jensen powrócił we wtorek do pracy po sześciu miesiącach zwolnienia lekarskiego wydanego mu z powodu przepracowania.

"Jestem bardzo podekscytowany, trochę też się denerwuję" - napisał na Facebooku 49-letni polityk, ogłaszając swój powrót do wykonywania obowiązków.

Ellemann-Jensen, który jest również szefem liberalnej partii Venstre, poszedł na zwolnienie na początku lutego, dwa miesiące po powołaniu rządu pod przywództwem socjaldemokratki Mette Frederiksen. Pod nieobecność Ellemanna-Jensena zastępował go Troels Lund Poulsen, który w związku z tym tymczasowo ustąpił z funkcji ministra gospodarki.

Jak stwierdził Ellemann-Jensen, decyzja o zwolnieniu lekarskim "była jedną z najtrudniejszych" w jego życiu. We wpisie na Facebooku docenił obecność w swoim życiu rodziny, przyjaciół i współpracowników, którzy wspierali go w powrocie do zdrowia i zapowiedział wiele decyzji i wzmożonej pracy w najbliższej przyszłości.

"Bałem się, że już nigdy nie będę sobą, że nie będę mógł wykonywać pracy. Ale można przez to przejść i powrócić silniejszym" - napisał minister.

Duńskie władze ds. zdrowia szacują, że 29 proc. dorosłych osób w kraju cierpi z powodu silnego stresu.