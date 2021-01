Dania: Minister zdrowia: spadł wskaźnik zakaźności koronawirusa

Wskaźnik zakaźności koronawirusa w Danii spadł w ciągu miesiąca z 1 do 0,6 - poinformował we wtorek duński minister zdrowia Magnus Heunicke. Niepokojący jest rozwój brytyjskiego szczepu, którego wskaźnik zakaźności wynosi 1,16.

We wtorek w Danii odnotowano 724 przypadki koronawirusa, to najniższy dobowy przyrost od 21 października. W ciągu doby przebadano 83 tys. próbek, z czego 0,86 było pozytywnych. Zmarły kolejne 32 osoby, łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa to 1837.

W związku z Covid-19 hospitalizowane są 792 osoby, liczba ta spadła o 20 od poniedziałku. 132 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii.

"Liczba osób hospitalizowanych jest zbyt wysoka i musimy ją zmniejszyć, zanim wariant brytyjski zdominuje rozwój epidemii w naszym kraju" - stwierdził Heunicke.

Symulacja duńskich władz sanitarnych wskazuje, że w połowie lutego połowa wykrywanych w Danii przypadków koronawirusa może dotyczyć bardziej zaraźliwego szczepu z Wielkiej Brytanii.

"Poddawajmy się testom" - zaapelował do Duńczyków Heunicke. W Danii punkty testowe znajdują się w wielu publicznych miejscach.

Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała we wtorek w parlamencie, że kraj znajduje się "krytycznej sytuacji", a obowiązujące do 7 lutego surowe restrykcje mogą zostać przedłużone. Nie podała jednak szczegółów.

Od połowy grudnia w Danii rząd ponownie właściwie zamknął kraj. Nieczynne są centra handlowe, a nauczanie w szkołach odbywa się w sposób zdalny. Limit zgromadzeń został ograniczony do pięciu osób. Na granicach wymagany jest negatywny test na Covid-19 wykonany w ciągu 24 godzin.

