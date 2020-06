Dania myśli o swojej tarczy antykryzysowej

Duński rząd poinformował w piątek, że zamierza stworzyć fundusz wsparcia dla ok. 200 największych prywatnych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Wartość funduszu ma wynieść co najmniej 10 mld koron duńskich (ok. 6 mld zł).

Jak zapowiedział minister finansów Nicolai Wammen, planowany fundusz ma zostać stworzony przy udziale zarówno państwa, jak i inwestorów instytucjonalnych, którzy w zamian otrzymają udziały bez prawa głosu w spółkach dotowanych przez fundusz.



Z pomocy nie będą mogły skorzystać instytucje finansowe ani firmy państwowe, jak np. linie lotnicze SAS. Jak stwierdził Wammen, środki z funduszu byłyby dostępne dla ok. 200 spółek z rocznymi przychodami wynoszącymi ponad 500 milionów koron (300 mln zł).



Aby plany ministra się spełniły, inicjatywę muszą poprzeć inne partie w duńskim parlamencie, ponieważ rządzący w Danii socjaldemokraci nie mają tam większości.