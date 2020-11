Dania: Najwyższa dobowa liczba zakażeń koronawirusem, ale sytuacja jest stabilna

W Danii odnotowano we wtorek 1367 przypadków koronawirusa, to najwięcej od początku pandemii. Łączna liczba zakażeń to 73 021 - podała państwowa agencja kontroli chorób zakaźnych Statens Serum Institut. Według władz sytuacja jest stabilna.

W ciągu ostatniej doby o osiem, do 796, wzrosła liczba zgonów na Covid-19. W szpitalach w związku z zakażeniem koronawirusem hospitalizowanych jest 255 osób (o sześć mniej od poniedziałku), a na oddziałach intensywnej terapii przebywa 40 osób (spadek o jeden w ciągu doby).

Duński minister zdrowia Magnus Heunicke, mimo dobowego rekordu zakażeń, sytuację epidemiczną ocenił jako stabilną. "Epidemia nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, ale mamy nad nią kontrolę" - oświadczył Heunicke, powołując się na współczynnik reprodukcji wirusa R, który wynosi obecnie w Danii 1, wobec 1,1 w ubiegłym tygodniu.

Najwięcej zachorowań potwierdza się w Kopenhadze oraz gminach okalających stolicę.

Dania należy do krajów, w którym przeprowadza się najwięcej testów na obecność koronawirusa per capita w Europie. W ciągu ostatniej doby w tym kraju wykonano 81 621 badań laboratoryjnych.

Władze przygotowują się do przeprowadzenia pierwszych szczepień przeciwko koronawirusowi, jeśli tylko szczepionka zostanie dopuszczona. W pierwszym rzędzie będą one przysługiwać osobom starszym oraz personelowi medycznemu. Szczepienia mają odbywać się w białych namiotach, które dziś służą jako punkty testowe.

