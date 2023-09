Dania: Parlamentarzyści z Grenlandii i Wysp Owczych będą mogli przemawiać w swoich ojczystych językach

Zasiadający w duńskim parlamencie posłowie z Grenlandii i Wysp Owczych będą mogli przemawiać z mównicy w swoich ojczystych językach - poinformowało w czwartek prezydium Folketingu (jednoizbowego parlamentu Danii).

Decyzja o dopuszczeniu języka grenlandzkiego i farerskiego zapadła po majowej manifestacji polityk z Grenlandii Aki-Matildy Hoegh-Dam, która całe swoje wystąpienie w parlamencie wygłosiła po grenlandzku. "To że Grenlandczycy mówią po duńsku jest reliktem kolonialnym" - wyjaśniła później w rozmowie z telewizją TV2.

Zgodnie z decyzją prezydium, posłowie z Grenlandii i Wysp Owczych otrzymają dodatkowy czas na tłumaczenie przemówień na duński i fundusze na zatrudnienie tłumaczy. Poprawić ma się również dostępność dokumentów oraz opisów w językach grenlandzkim i farerskim na stronie internetowej Folketingu.

Wprowadzeniu nowych zasad sprzeciwiła się jedynie niewielka prawicowa partia Duńscy Demokraci. "Jeśli zostałeś wybrany do duńskiego parlamentu, to powinieneś mówić po duńsku, a jeśli występujesz na mównicy, to tym bardziej mówisz w tym języku" - podkreśliła posłanka tej partii Karina Adsbol.

Natomiast nie poparto pomysłu zapewnienia symultanicznego tłumaczenia obrad parlamentu. "Jest to zbyt kosztowane, nie mamy nawet wystarczającej liczby tłumaczy" - wyjaśnił przewodnicy parlamentu Soren Gade.

W 179-miejsowym parlamencie Danii zasiada łącznie czterech przedstawicieli terytoriów zależnych - dwóch posłów reprezentuje Grenlandię oraz dwóch Wyspy Owcze.

