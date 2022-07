Dania: Policja: kilka ofiar śmiertelnych strzelaniny w centrum handlowym w Kopenhadze

W niedzielnej strzelaninie w centrum handlowym Fields w Kopenhadze zginęło kilka osób - przekazał komendant policji w tym mieście Soren Thomassen . Wcześniej informowano o kilku postrzelonych osobach. Nie podano dokładnej liczby zabitych i rannych.

Thomassen przekazał również, że zatrzymano 22-letniego obywatela Danii podejrzanego o otwarcie ognia do zgromadzonych w centrum handlowym osób.

Policjant nie wykluczył, że mógł to być akt terroryzmu, zapewnił jednak, że nic nie wskazuje na to, by na miejscu strzelała więcej niż jedna osoba.