Dania: Policja: kilka ofiar śmiertelnych strzelaniny w centrum handlowym w Kopenhadze (aktualizacja)

W niedzielnej strzelaninie w centrum handlowym Fields w Kopenhadze zginęło kilka osób, a kilka zostało rannych - przekazał komendant policji w tym mieście Soren Thomassen . Wcześniej duńska policja informowała o kilku postrzelonych osobach. Nie podano dokładnej liczby zabitych i rannych.

"Nie wiemy jeszcze na pewno, ilu jest rannych lub zabitych, ale to bardzo poważne zdarzenie" - przekazała w mediach społecznościowych burmistrz Kopenhagi Sophie Haestorp Andersen.

Thomassen powiedział również, że zatrzymano 22-letniego obywatela Danii podejrzanego o otwarcie ognia do zgromadzonych w centrum handlowym osób. Policjant nie wykluczył, że mógł to być akt terroryzmu, zapewnił jednak, że nic nie wskazuje na to, by na miejscu strzelała więcej niż jedna osoba.

Główny szpital stolicy, Rigshospitalet, przyjął kilka rannych osób, powiedział agencji Reutera rzecznik szpitala, dodał, że wezwano dodatkowy personel, w tym chirurgów i pielęgniarki.

Kopenhaska policja napisała na Twitterze, że funkcjonariusze zostali wysłani do centrum handlowego Fields po doniesieniach o strzelaninie.

Lokalne media opublikowały zdjęcia przedstawiające uzbrojonych funkcjonariuszy policji na miejscu zdarzenia, a także ludzi uciekających z centrum handlowego.

Policja zaleciła ludziom w centrum, aby pozostali na miejscu i czekali na pomoc funkcjonariuszy, a innym osobom, by trzymały się z dala od centrum handlowego i jego okolic. Poproszono również o przesyłanie materiałów filmowych i innych relacji z miejsca zdarzenia.

Duński pałac królewski poinformował na stronie internetowej o odwołaniu wydarzenia przygotowanego na zakończenie trzech pierwszych etapów wyścigu kolarskiego Tour de France, które odbyły się w Danii. Gospodarzem mieli być duński książę koronny Fryderyk i premier Mette Frederiksen.

Przełożona została też m.in. godzina rozpoczęcia występu brytyjskiego piosenkarza Harry'ego Stylesa, który miał wystąpić późnym wieczorem w sali koncertowej mniej niż milę od centrum handlowego, w którym doszło do tragedii.