Dania: "Politiken" o Baltic Pipe: dla Polaków ważna jest niezależność od Rosji

Dla Polaków ważna jest niezależność od Rosji - pisze w środę duński dziennik "Politiken" w relacji z otwarcia duńsko-polskiego gazociągu Baltic Pipe. "To było polskie marzenie. Chcieliśmy zamienić gaz ze wschodu na gaz z zachodu" - cytuje gazeta prezydenta RP Andrzeja Dudę.

"Politiken" zauważa, że wraz z inwazją Rosji na Ukrainę gazociąg Baltic Pipe nabrał większego sensu dla większości krajów w Europie, a najbardziej krytyczne głosy, związane z dylematem klimatycznym, zamilkły.

"Polska wiedziała to przed wszystkimi. Polacy byli dalekowzroczni i nie można lekceważyć wagi współpracy wokół Baltic Pipe. To jest wielki dzień dla bezpieczeństwa europejskiego" - powiedziała gazecie premier Danii Mette Frederiksen, która we wtorek uczestniczyła w Polsce w uroczystości otwarcia gazociągu.

Według "Politiken" szefowa duńskiego rządu po wybuchu wojny w Ukrainie zmieniła swój stosunek do Polski. "Polskie władze stały się jednymi z najważniejszych europejskich przywódców w tej wojnie i moim zdaniem Polska ostatecznie przeniosła się do rdzenia Europy. Jest to naprawdę dobre dla Polski" - podkreśliła Frederiksen.