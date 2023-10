Dania: Prezydent Ukrainy Zełenski do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO: to nie czas, by pogrążać się w debatach o sprawach wewnętrznych

To nie jest dobry czas, by zmniejszać zaangażowanie na arenie międzynarodowej i pogrążać się w debatach o sprawach wewnętrznych; to nie czas na politykę izolacji - zaapelował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do uczestników 69. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Kopenhadze.

"To nie jest czas, by siedzieć cicho i udawać, że (działania) terrorystyczne na jednym z kontynentów nie wpływają na (bezpieczeństwo) w wymiarze globalnym" - oznajmił Zełenski, nawiązując do inwazji Rosji na Ukrainę i ataku palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas na Izrael. Wypowiedź prezydenta przytoczyła agencja Reutera.

"Wzywam państwa (Sojuszu) do większej aktywności w imię światowej jedności wobec terroru" - powiedział ukraiński przywódca.

Polityk wystąpił na forum Zgromadzenia za pośrednictwem łącza wideo.

W poniedziałek w Kopenhadze kończy się czterodniowa 69. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO - instytucji doradczej Sojuszu, złożonej z deputowanych do parlamentów państw członkowskich i kilkunastu krajów stowarzyszonych oraz Parlamentu Europejskiego. Sesje plenarne tego gremium odbywają się dwa razy do roku - wiosną, a także jesienią, gdy organizowane są posiedzenia doroczne.