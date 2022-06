Dania: Prezydent Zełenski prosił o wsparcie dla członkostwa Ukrainy w UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z duńskimi dziennikarzami prosił o wsparcie Danii dla członkostwa Ukrainy w UE. Sceptycyzm rządu w Kopenhadze wobec ukraińskich aspiracji tłumaczył "brakiem wiedzy" na temat już przeprowadzonych reform antykorupcyjnych.

"Przed wojną i w jej trakcie wprowadziliśmy krajowe agencje antykorupcyjne, komisje oraz sądy (...). Jesteśmy w trakcie dużej cyfryzacji, ludzie wykorzystują teraz cyfrowy identyfikator i cyfrowo płacą podatki. Wiele z tych rzeczy zrobiliśmy podczas wojny, to pokazuje, jak rozwija się nasz kraj" - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj "walczy o te same wartości, co UE". "Jesteśmy gotowi na otrzymanie statusu państwa kandydującego do UE. Nasi obywatele popierają członkostwo Ukrainy w 96 proc. Nie potrzebujemy żadnego głosowania" - stwierdził.

Zełenski ponowił również prośbę do społeczności międzynarodowej o kolejne dostawy uzbrojenia. "Jeśli szybko nie otrzymamy sprzętu, sytuacja ulegnie stagnacji, a obie strony (rosyjska i ukraińska) będą przesuwać się tam i z powrotem. Potrzebujemy broni, aby ruszyć do przodu" - podkreślił.

Uściślił, że "to musi pochodzić nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale i z Europy". "Jeżeli nie możecie zamknąć przestrzeni powietrznej (nad Ukrainą), to dajcie nam samoloty. Jeśli tego nie możecie, to przekażcie systemy obrony przeciwlotniczej" - wymieniał.

Zełenski dodał, że "Ukraina potrzebuje broni dalekiego zasięgu", aby bronić własnego rozległego kraju. "Nie interesują nas cywilne cele w Rosji" - stwierdził.

Na pytanie, co musi się stać, aby Ukraina wynegocjowała zakończenie wojny, przywódca Ukrainy odparł, że "Rosja musi opuścić ukraińskie terytorium". "Oni mówią wciąż, że są gotowi do rozmów, po czym wystrzeliwują w naszym kierunku rakiety" - podkreślił.

Zełenski przyznał, że "nie poświęcił niczego dla wojny", gdy został zapytany o największą ofiarę, jaką musiał ponieść. "Żyję dla Ukrainy i pokoju. To nie jest żadna ofiara. Zaszczytem jest dla mnie bycie prezydentem, kocham mój kraj - stwierdził.

Prezydent Ukrainy odpowiadał na pytania prasy przez łącze wideo z inicjatywy wydawcy duńskiego dziennika "Berlingske", mając na sobie czarną koszulkę z napisem "Jestem Ukraińcem". "To jest hasło, które noszą ludzie w sercu na całym świecie, wspierając nas" - wyjaśnił.