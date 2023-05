Dania przekaże kolejną pomoc Ukrainie i zaoferuje batalion NATO do obrony państw bałtyckich

Dania przekaże Ukrainie sprzęt wojskowy i wsparcie finansowe o wartości 1,7 mld koron duńskich (250 mln dolarów) - poinformował we wtorek minister obrony tego kraju Troels Lund Poulsen.

Minister zapowiedział również, że Dania zmniejszy swoją obecność wojskową w Iraku od początku 2024 roku. Zamiast tego skoncentruje się na krajach bałtyckich i w ramach tego planu zaoferuje batalion NATO do obrony regionu.

Batalion ma liczyć od 700 do 1200 żołnierzy i ma być rozmieszczony na Łotwie od czterech do sześciu miesięcy w ciągu roku. W pozostałe miesiące wojska te pozostaną w Danii, gotowe do przerzutu do krajów bałtyckich w przypadku kryzysu.

"Musimy być przygotowani na długoterminową obecność Danii w krajach bałtyckich. Istnieje potrzeba znalezienia równowagi między posiadaniem żołnierzy na miejscu, a gotowością do wysłania ich z Danii" - powiedział Poulsen.