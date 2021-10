Dania: Rozpoczął się proces przeciwko firmom oskarżanym o sprzedawanie Syrii paliwa

Sąd w Danii rozpoczął we wtorek przesłuchania w sprawie wytoczonej firmom, które - łamiąc unijne sankcje - miały sprzedawać Syrii paliwo lotnicze do silników odrzutowych - podał Reuters.

Specjalizująca się w handlu paliwami firma Bunker Holding i jej filia Dan-Bunkering zostały oskarżone o łamanie sankcji nałożonych na rząd syryjski przez Unię Europejską w 2011 roku, krótko po wybuchu wojny domowej.

172 tys. ton paliwa do silników odrzutowych warte 101 mln dolarów zostały sprzedane w 33 transportach w okresie od 2015 do 2017 roku. Paliwo - zdaniem duńskiego Prokuratora Generalnego ds. Przestępstw Gospodarczych i Międzynarodowych - poprzez rosyjskie firmy pośredniczące w wymianie trafiało do nieznanych odbiorców w śródziemnomorskim porcie Port Banias w zachodniej Syrii.

Firmom grożą kary pieniężne, a prezes Bunker Holding, w przypadku uznania za winnego, może trafić do więzienia. Sprawa ma się zakończyć 14 grudnia.