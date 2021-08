Dania: Rząd: będzie ewakuacja naszych afgańskich współpracowników i ich rodzin

Władze Danii ewakuują z zajętych przez talibów regionów Afganistanu swych miejscowych współpracowników oraz ich rodziny. Około 200 osób otrzyma ofertę dwuletniego prawa pobytu w Danii z możliwością ubiegania się o azyl.

Z zawartego między socjaldemokratycznym rządem a parlamentem porozumienia wynika, że pomocą objęci zostaną afgańscy tłumacze oraz inni lokalni pracownicy, którzy wspierali w ciągu ostatnich dwóch lat ambasadę Danii w Kabulu oraz duńskie wojsko.

"Miejscowi pracownicy naszej ambasady znaleźli się w bardzo szczególnej sytuacji, dlatego zgodziliśmy się, że potrzebna jest specjalna ustawa, a ewakuacja może odbyć się jeszcze przed jej uchwaleniem" - podkreślił w komunikacie prasowym szef duńskiej dyplomacji, socjaldemokrata Jeppe Kofod.

Według Kofoda do tej pory z prośbą o pomoc do duńskich władz zwróciło się 45 lokalnie zatrudnionych afgańskich współpracowników. Jak oszacowano, łącznie z rodzinami, ewakuowanych może zostać ok. 200 osób. Po przybyciu do Danii mają oni zostać poddani kontroli bezpieczeństwa.

Decyzja duńskich władz ma związek z debatą polityczną, jaka ma miejsce po pogorszeniu się sytuacji w Afganistanie. O udzielenie pomocy miejscowym współpracownikom nalegała lewicowa opozycja. Porozumienia z rządem nie podpisali konserwatyści oraz przeciwna imigrantom Duńska Partia Ludowa.

Badanie opinii publicznej opublikowane przez pracownię Megafon pokazało, że ewakuację afgańskich pracowników popiera 84 proc. duńskiego społeczeństwa.

Rząd Norwegii na początku czerwca zdecydował o rozszerzeniu możliwości otrzymania prawa pobytu w kraju na innych afgańskich współpracowników, w tym personel sprzątający. Wcześniej takie prawo przysługiwało jedynie tłumaczom.

W Szwecji trwa dyskusja, czy i na jakich zasadach kraj ten powinien pomóc afgańskiej ludności wspierającej szwedzkich dyplomatów i żołnierzy w Kabulu. W związku z brakiem decyzji dwóch weteranów misji wojskowej zdecydowało się na odesłanie władzom odznaczeń.

Według szwedzkiego ministra sprawiedliwości i migracji Morgana Johanssona sprawa ewakuacji współpracowników jest skomplikowana, gdyż trudno jest określić, kto powinien zostać ewakuowany. Jak stwierdził, takie prawo mogłoby mieć nawet 10 tys. osób. Natomiast minister obrony Peter Hultqvist oznajmił, że szwedzcy wojskowi korzystali w ostatnich latach z tłumaczy zatrudnionych przez władze Niemiec.

Daniel Zyśk