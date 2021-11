Dania: Rząd przywraca obowiązek posiadania certyfikatów covidowych

Premier Danii Mette Frederiksen zapowiedziała w poniedziałek wieczorem przywrócenie certyfikatów koronawirusowych oraz ponowne uznanie Covid-19 za chorobę zagrażającą społeczeństwu oraz możliwościom służby zdrowia.

"Mamy teraz więcej zakażeń i osób hospitalizowanych niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Stało się to szybciej niż przewidywaliśmy" - uzasadniła przywrócenie części restrykcji premier Frederiksen.

Jak podkreśliła, wzrost wynika z postępowania "małej grupy, która zlekceważyła epidemię". "Ostatni niezaszczepieni muszą się zmobilizować i przyjąć szczepionkę" - wezwała.

Formalnie decyzję premier o przywróceniu obowiązku posiadania certyfikatów, m.in. w restauracjach oraz miejscach publicznych zamkniętych dla więcej niż 200 osób lub 2 tys. na powietrzu, musi przyjąć parlament, co ma nastąpić w najbliższych dniach. W związku z tym Covid-19 ponownie zostanie również uznana za chorobę zagrażającą społeczeństwu oraz możliwościom służby zdrowia.

Taką rekomendację wydała wcześniej ekspercka Komisja Epidemiczna ds. Covid-19.

Z konieczności okazywania certyfikatu zwolnione mają być osoby poniżej 16 roku życia, a czas ważności przepustki dla osób, które chorowały na Covid-19 ma wynieść sześć miesięcy.

Po konferencji premier na stronie internetowej vaccinerk.dk na szczepienia zgłosiło się rekordowe 11 tys. osób.

Dania, choć należy do krajów o najwyższym poziomie wyszczepienia (75,3 proc. społeczeństwa łącznie z dziećmi), to od kilku dni notuje najwyższe dobowe liczby zakażeń koronawirusem. W poniedziałek było to 2 294, a tegoroczny rekord padł 2 listopada, gdy potwierdzono 2 740 zakażeń.

W szpitalach przebywa 303 chorych na Covid-19 (21 przybyło w ciągu minionej doby), a na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 36 osób.

Duńskie władze zniosły certyfikaty koronawirusowe na początku sierpnia, a 10 września Covid-19 przestał być uznawany za chorobę groźną dla społeczeństwa z uwagi na niewielką liczbę zakażeń i wysoki poziom wyszczepienia.