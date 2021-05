Dania: Rząd sprowadzi kobiety i dzieci z obozów w Syrii

Rząd Danii ogłosił we wtorek wieczorem na konferencji prasowej, że sprowadzi trzy posiadające duńskie obywatelstwo kobiety i 14 dzieci z kurdyjskich obozów jenieckich w północnej Syrii. Kobiety wspierały Państwo Islamskie.

"Kobiety przyjeżdżające do Danii muszą zostać ukarane tak surowo, jak to tylko możliwe. Muszą ponieść odpowiedzialność za to, co zrobiły" - oświadczył minister sprawiedliwości Nick Haekkerup.

Po wylądowaniu w Danii zostaną one aresztowane na podstawie prawa antyterrorystycznego, a dzieci - objęte opieką mającą przeciwdziałać ich radykalizacji.

Ewakuacja zajmie około roku, gdyż wymaga rozmów z władzami kurdyjskimi.

Ponadto duńskie władze chcą przyjąć kolejną piątkę dzieci duńskiego pochodzenia, ale bez ich matek. Kobiety odmawiają na to zgody.

Dotychczas rząd odmawiał powrotu kobietom, które poślubiły dżihadystów. Zdanie zmieniono po wizycie duńskiej delegacji w kontrolowanych przez Kurdów obozach jenieckich, która potwierdziła pogorszenie się w nich sytuacji humanitarnej. Pozytywną opinię wydały również duńskie służby specjalne PET.

Wcześniej Finlandia podjęła decyzję o sprowadzeniu wszystkich matek z dziećmi fińskiego pochodzenia.

Jedną z kobiet, mających norweskie obywatelstwo, z powodu złego stanu zdrowia dziecka przyjęła Norwegia. Została ona skazana za wspieranie Państwa Islamskiego.

Jedynym skandynawskim państwem wciąż odmawiającym przyjęcia zradykalizowany kobiet i ich dzieci jest Szwecja.

