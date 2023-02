Dania, Szwecja: Przez orkan Otto zamknięto most nad Sundem, odwołane promy

Przemieszczający się przez Danię i południową Szwecję orkan Otto spowodował w piątek konieczność zamknięcia mostu nad cieśniną Sund między Kopenhagą a Malmoe. Na Bałtyku nie kursują promy, a pociągi nie wyjechały w trasy.

Jak ostrzegł szwedzki instytut meteorologiczny SMHI, prędkość wiatru może osiągnąć w cieśninach duńskich, na południowym Bałtyku oraz w południowej Szwecji 30-32 metry na sekundę. Na tych obszarach ogłoszono najwyższy pomarańczowy alert ostrzegawczy o zagrożeniu.

Według zapowiedzi operatora przeprawy most nad Sundem ma być zamknięty dla samochodów i pociągów co najmniej do godz. 3 nad ranem.

W piątek po południu większość statków na Bałtyku pozostała w portach, w tym promy polskich armatorów - Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (Polferries) oraz Unity Line, kursujące między Polską a Szwecją. Utrudnienia mają potrwać do soboty.

W Danii oraz w południowej Szwecji nie kursuje większość pociągów. Spółki kolejowe proszę pasażerów o sprawdzanie informacji na bieżąco.

W Kopenhadze 280 mieszkańców trzech wieżowców zwanych Bellahojhusene, wybudowanych w latach 50., zostało ewakuowanych z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Budynki mają wadę konstrukcyjną, istnieje obawa, że pod wpływem silnego wiatru mogą runąć.

W Kopenhadze i w południowej Szwecji na razie nie ma doniesień o większych utrudnieniach na lotniskach, odwołano jedynie regionalne połączenia, obsługiwane przez mniejsze samoloty.

