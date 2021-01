Dania: Władze medyczne: 464 przypadki zakażenia brytyjskim wariantem koronawirusa

W Danii potwierdzono 464 przypadki zakażenia nowym, bardziej zaraźliwym wariantem B.1.1.7 koronawirusa z Wielkiej Brytanii - poinformowała w piątek duńska agencja kontroli chorób zakaźnych (SSI).

Brytyjski typ koronawirusa rozprzestrzenia się w Danii, natomiast spada liczba nowych infekcji podstawowym wariantem SARS-CoV-2. Duński rząd poinformował, że spodziewa się, iż B.1.1.7 stanie się w kraju dominującym patogenem w połowie lutego.

W drugim tygodniu stycznia 7 proc. przeprowadzonych w Danii testów wykazywało zakażenie nowym typem koronawirusa - głosi raport SSI opublikowany w piątek.

W Danii bardzo poprawiły się zdolności laboratoriów do sekwencjonowania materiału genetycznego wirusów - podaje Reuters.

16 stycznia SSI poinformowała, że w Danii potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia nowym i bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa z Republiki Południowej Afryki, znanym jako B.1.351/501Y; infekcję wykryto u osoby, która podróżowała do Dubaju.

Od początku pandemii w Danii koronawirusa wykryto u 193 038 osób, zmarło 1941 chorych na Covid-19.

Władze Danii starają się ograniczyć rozprzestrzenianie nowego wariantu wirusa i w środę rząd przedłużył twardy lockdown do 7 lutego. W piątek poinformowano, że w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano zakażenia u 773 osób, co przekłada się na wskaźnik retransmisji wirusa na poziomie 0,67 i jest to najniższa jego wartość od września 2020 roku.

Również w piątek rząd Danii wstrzymał na pięć dni wszystkie przyloty z Dubaju w związku z potencjalnym fałszowaniem tam zaświadczeń o negatywnym wyniku testu na nosicielstwo koronawirusa.