Dania: Zełenski w parlamencie: brutalność Rosji osiągnęła wyższy poziom niż podczas II wojny światowej

Brutalność Rosji na Ukrainie osiągnęła wyższy poziom niż podczas II wojny światowej - mówił we wtorek przed duńskim parlamentem, Folketingiem, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Tysiące śmiercionośnych pocisków jest codziennie wystrzeliwanych w naszym kierunku od strony rosyjskiej. Już 1370 pocisków zostało użytych w ciągu miesiąca w tej wielkiej inwazji na Ukrainę" - podkreślił Zełenski.

Przywódca Ukrainy poinformował, że we wtorek rano Rosjanie zaatakowali Mikołajów na południu kraju. "Miasto, które marzy tylko o jednym, o przywróceniu świetności przemysłu stoczniowego nad Morzem Czarnym" - relacjonował Zełenski.

Zaapelował do Danii, która ma doświadczenie w restrukturyzacji stoczni, o pomoc w odbudowie Mikołajowa. Wezwał także duńskie władze do zaprzestania importu rosyjskiej ropy. "Od dawna wiadomo, że ludzkość musi przestać korzystać z paliw kopalnych. Zielona technologia stała się teraz oczywistą i rozsądną odpowiedzią" - wskazał Zełenski, odnosząc się do duńskich doświadczeń w zielonej transformacji.