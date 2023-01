Dantejskie sceny w Brasilli. Doszło do nieudanej próby zamachu stanu

W niedzielę ( 8 stycznia) w stolicy Brazylii doszło do bezprecedensowego ataku na budynki rządowe. Dokonali go zwolennicy byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, twierdząc, że ostatnie wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Zajścia pokazują ogromne podziały polityczne w tym kraju.

Policja zatrzymała 1200 osób i trwają dalsze aresztowania w stolicy Brazylii po niedzielnym ataku na budynki rządowe.

Początkowo służby były bierne przez co protestujący nie mieli problemów, aby wedrzeć się do Kongresu, siedziby prezydenta i sądu najwyższego.

Zwolennicy Bolsonaro, którzy zaatakowali budynki rządowe wierzą, że ostatnie wybory prezydenckie zostały sfałszowane i stanowczo żądali ustąpienia prezydenta Luli da Silvy.

Brazylijskie media relacjonując zajścia z 8 stycznia przywoływały dla porównania atak na Kongres Stanów Zjednoczonych, do którego doszło niemal równo 2 lata temu – 6 stycznia 2021 roku. Przyczyna była również podobna – zwolennicy byłego prezydenta Donalda Trumpa podważali zwycięstwo Joe Bidena i postanowili zaatakować budynek, by dać wyraz swojej niezgody.

W stolicy Brazylii protestujący dokonali ataku na budynek Kongresu, Najwyższego Trybunału Federalnego (odpowiednik sądu najwyższego) oraz pałac Planalto, gdzie urzęduje prezydent kraju. Zniszczenia są ogromne, ponieważ zdemolowano biura, powybijano szyby, zdewastowano dzieła sztuki znajdujące się w budynkach.

Brazylijska policja likwiduje miasteczka namiotowe zwolenników Jaira Bolsonaro

Według brazylijskiego dziennika OGlobo w aresztach znajduje się co najmniej 1200 osób. Policja w całym kraju likwiduje miasteczka namiotowe, które zwolennicy byłego prezydenta Jaira Bolsonaro rozbili w geście protestu wobec inauguracji lewicowego prezydenta Ignacio Lula da Silvy. Należy się spodziewać, że zatrzymanych będzie znacznie więcej.

Prezydent Brazylii Ignacio Lula da Silva stanowczo potępił akty przemocy, nazywając je terroryzmem, podobnie nazywa je większość mediów brazylijskich. Obiecał również, że wszyscy winni poniosą adekwatną karę za atak na piękne, modernistyczne budynki rządowe zaprojektowane przez słynnego brazylijskiego architekta Oscara Niemeyera.

Były prezydent Jair Bolsonaro skrytykował protesty zwracają uwagę, że powinny one odbywać się w granicach obowiązującego prawa bez grabieży i niszczenia budynków publicznych. Porównał je do tych, które organizowała lewica w 2013 i 2017 roku, jednak należy zwrócić uwagę, że wczorajsza skala zniszczeń nie ma precedensu, podobnie jak dewastacja budynków publicznych.

Dlaczego brazylijska policja była bierna wobec coraz bardziej agresywnych protestów?

Filmy i relacje internetowe z miejsca zdarzenia pokazują, że doszło do nich z powodu początkowej bierności policji i wojska. Brazylijscy dziennikarze zwracają uwagę, że pokazuje to skalę podziałów w Brazylii, bo właściwie nie wiadomo po czyjej stronie w tej sytuacji były służby.

Dodatkowo część radykałów popierających Bolsonaro, którzy dopuścili się ataku stanowili emerytowani wojskowi i członkowie rodzin czynnego personelu wojskowego. Innymi słowy, armia nie działała, tak jak powinna i nie chciała podejmować żadnych działań wobec osób, które w jakiś sposób były z nią związane. Warto dodać, że sam Jair Bolsonaro jako były wojskowy ma duże poparcie w brazylijskim wojsku.

Mimo to armia była w ostatnich dniach przekonana, że bolsonaryści będą musieli zostać wycofani z miasteczek namiotowych, zamierzano to uczynić stopniowo. W związku z zajściami prezydent Lula da Silva wydał wczoraj dekret o wprowadzeniu interwencji federalnej obejmującej Dystrykt Federalny (stolica Brazylii), który ma obowiązywać do 31 stycznia, aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Wówczas służby zaczęły usuwać protestujących siłą i zaczęły się aresztowania.

Radykalny jak Brazylijczyk, tak z lewa jak i z prawa

Tłem zajść były ostatnie wybory prezydenckie, które z niewielką przewagą wygrał kandydat lewicy Luis Ignacio Lula da Silva. Wcześniej rządził już dwukrotnie i zawsze był bardzo popularnym politykiem w Brazylii. Badania opinii publicznej pokazują, że zarówno Lula jak i Bolsonaro mają mocno radykalne elektoraty.

Obydwaj uprawiają więc populistyczną i antytradycjonalistyczną politykę, która budzi skrajne emocje. Obydwaj też stawiają na silne przywództwo. Zarówno elektorat Luli jak i Bolsonaro popiera silną władzę, która ma podejmować wszystkie decyzje w imieniu społeczeństwa. Duża część jednych i drugich popiera także stanowczą egzekucję prawa i porządku, bardziej niż dawanie ludziom zbyt wiele wolności. Brazylijczycy są więc podzieleni i popierają wartości autorytarne, co ich dodatkowo antagonizuje.

Czy ostatnie wybory prezydenckie były uczciwe?

Ta radykalizacja poglądów powoduje też, że każdy obóz bezgranicznie ufa swojemu kandydatowi i wierzy w jego działania i deklaracje. Bolsonariści niszczyli budynki rządowe wierząc, że wynik wyborów został sfałszowany. Sam Jair Bolsonaro uznał wyniki wyborów, jednak przez lata w swoich wypowiedziach publicznych i w mediach społecznościowych podważał uczciwość brazylijskiego systemu wyborczego, nazywając go nietransparentnym i skomplikowanym. Mówił między innymi, że hakerzy próbowali odwrócić wynik wyborów w 2018 roku. To sprawiło, że wielu Brazylijczyków przestało ufać systemowi wyborczemu

Tymczasem podczas ostatnich wyborów prezydenckich Brazylia zaprosiła rekordową ilość obserwatorów z różnych organizacji międzynarodowych, w tym regionalnych z Ameryki Łacińskiej i żadna z nich nie stwierdziła nieprawidłowości. Uznano wybory za transparentne i uczciwe.

Warto też zwrócić uwagę, że Brazylia jest jedynym krajem na świecie, który wprowadził elektroniczny system liczenia głosów, właśnie po to, żeby uniknąć potencjalnych fałszerstw. Głosy są więc liczone przez specjalne maszyny, które wprowadzono do użytku w 1996 roku. Liczni eksperci zauważają, że system jest zbudowany tak, że fałszerstwa są całkowicie wyeliminowane. Nie ma więc głosów papierowych, a tysiące urzędników pilnuje maszyn, aby upewnić się, że zapis głosów jest prawidłowy. Nie są one również podłączone do Internetu, aby mieć pewność, że nie może dojść do ich zhakowania.

Ostatni wynik wyborów prezydenckich uznali wszyscy demokratyczni przywódcy, którzy skrytykowali wczorajsze zajścia i wyrazili solidarność z prezydentem Lulą da Silvą. Był wśród nich również polski prezydent Andrzej Duda.