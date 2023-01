Davos: Doradca prezydenta Ukrainy: w perspektywie krótkoterminowej potrzebujemy maksymalnego wsparcia militarnego

W perspektywie krótkoterminowej Ukraina potrzebuje maksymalnego wsparcia militarnego. Nie tylko dlatego, że jesteśmy w trakcie wojny, ale również z tego względu, że wsparcie militarne jest obecnie głównym bodźcem w warunkach wojennej gospodarki - powiedział w środę w Polskim Domu w Davos doradca prezydenta Ukrainy Oleksandr Rodnianski.

Rodniański uczestniczył w debacie poświęconej odbudowie Ukrainy i potrzebom ukraińskiego biznesu, w której wzięli również udział Leszek Skiba (Pekao SA), Marek Dietl (GPW), Alain Pilloux (EBOR) oraz Ołeksandr Krawczenko (McKinsey & Company).

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podkreślił wagę zabezpieczenia przestrzeni powietrznej Ukrainy, gdyż rosyjskie ataki rakietowe, wymierzone przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną, mają destruktywny wpływ na ukraińską gospodarkę. Jego zdaniem dopiero po ustaniu działań wojennych będzie można położyć nacisk na takie sprawy, jak m.in. umacnianie instytucji, rozwój wolności gospodarczej itd.

Rodnianski wspomniał też o tegorocznym unijnym wsparciu finansowym dla Kijowa w wysokości 18 mld euro, z których 3 mld zostały już wypłacone. "W perspektywie długoterminowej chodzi oczywiście o odbudowę Ukrainy. Nie chcę mówić o szczegółowych szacunkach, bo one cały czas się zmieniają, ale będą to z pewnością setki miliardów euro" - dodał.

"Przypomnijmy, że Plan Marshalla (amerykański plan odbudowy gospodarki europejskiej po II wojnie światowej - PAP) wynosił w przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza ok. 150 mld dolarów. W kontekście odbudowy Ukrainy mówi się o pięciokrotnie większych sumach" - zauważył z kolei Krawczenko, który przywołał ukraińskie szacunki z połowy 2022 roku z konferencji w Lugano.

"Bardzo ważną rolę w odbudowie Ukrainy powinien odgrywać sektor prywatny. Nie tylko jako jedno ze źródeł finansowania, ale też w kontekście know-how; w przeciwnym wypadku Ukraina nie będzie w stanie absorbować tych pieniędzy, które dostanie" - dodał.

"Ważnym zadaniem jest również reintegracja ukraińskiej gospodarki ze światowymi łańcuchami dostaw. To również nie będzie możliwe bez zaangażowania kapitału prywatnego" - podkreślił Krawczenko.

Według Alaina Pilloux z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju "obecnie kluczowe są pieniądze, aby zamknąć lukę budżetową. Pomoc finansowa ze strony USA i UE w tym roku, po 1,5 mld euro co miesiąc, będzie miało bardziej przewidywalny charakter niż w zeszłym roku".

"Patrzymy też na realną gospodarkę, bo bez tego pieniądze trafiające do budżetu nie będą w pełni wykorzystane. Bez względu na wojnę, w zeszłym roku zainwestowaliśmy na Ukrainie 1,7 mld euro, które zostały przeznaczone głównie na rozwój handlu między Ukrainą i innymi krajami oraz w sektor energetyczny i w koleje" - dodał.

Pilloux wspomniał również o pomocy EBOR dla ważnych firm na Ukrainie, m.in. z sektora rolniczego, a także wsparciu połączeń Ukrainy z krajami europejskimi, w tym w celu transportu ukraińskiego zboża. "Jednocześnie wspieramy finansowo polskie porty, które muszą przystosować się do przyjęcia większej liczby ukraińskich towarów" - dodał.

"Bardzo ważną rzeczą w kontekście odbudowy Ukrainy jest zabezpieczenie ukraińskiego kapitału ludzkiego" - zauważył prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl w kontekście m.in. relokacji ukraińskich start-upów do Polski, które mogą się bezpiecznie rozwijać, ale w przyszłości, kiedy to będzie możliwe, powinny wrócić do kraju.

"Ponadto na świecie jest bardzo liczna ukraińska diaspora. Ważne, aby ukraińskie dzieci otrzymywały ukraińskie wykształcenie. Jest to istotne w perspektywie rozważania przez Ukraińców powrotu do kraju po wojnie i działania systemu edukacji" - podkreślił Dietl.

Leszek Skiba z Pekao SA ocenił, że "dla wzrostu ukraińskiej gospodarki tamtejsze firmy muszą mieć możliwość eksportu". "Dla polskiego sektora bankowego ważna jest kwestia finansowania wymiany handlowej i pomoc w znalezieniu przez polskie firmy partnerów po stronie ukraińskiej i vice versa" - dodał.

"Ukraina musi posiadać mocny sektor bankowy, bo to banki są instytucjami, które wiedzą, w jaki sposób przeznaczać pieniądze, aby pobudzały wzrost gospodarczy" - zauważył Skiba.

Przemówienie przed dyskusją, którą poprowadził Marek Tejchman z "Dziennika Gazety Prawnej", wygłosił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Z Davos Marcin Furdyna