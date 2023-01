Davos: Pierwsza dama Ukrainy na Światowym Forum Ekonomicznym: nie widzę na szczycie znaków zmęczenia wojną

Nie widzę zmęczenia wojną na Ukrainie na obecnym szczycie. Być może takie tezy są przejawem wojny informacyjnej - powiedziała podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Zełenska wzięła udział w konferencji prasowej, którą poprowadził Mirek Duszek, dyrektora generalnego Światowego Forum Ekonomicznego. Stwierdziła, że podczas dorocznego forum w Davos widzi dużo oznak wsparcia dla walczącej Ukrainy, a w Szwajcarii zebrało się wielu potencjalnych partnerów w zakresie odbudowy jej kraju.

Krótko skomentowała również środową katastrofę śmigłowca w Browarach k. Kijowa, w której zgięło kierownictwo ukraińskiego MSW. Wśród ofiar są również dzieci, gdyż maszyna uderzyła w przedszkole.

"Nie mam sił, aby wyrazić emocje w związku z tą katastrofą; dla mnie to też osobisty cios, bo bardzo dobrze znałam ministra spraw wewnętrznych" - powiedziała Zełenska. "Z zewnątrz może się wydawać, że powinniśmy być przyzwyczajeni do tego typu zdarzeń, ale w rzeczywistości jest to kolejny tragiczny dzień wojny na Ukrainie" - dodała.

Pierwsza dama mówiła ponadto o działaniach swojej fundacji, która pomaga ofiarom rosyjskiej agresji.

"W wielu regionach w Ukrainie są problemy z elektrycznością oraz ogrzewaniem. Wiele regionów blisko działań wojennych nie ma dostępu do infrastruktury energetycznej" - powiedziała Zełenska, przypominając o rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Również budynki służby zdrowia i szkoły są zagrożone, system edukacji nie działa w taki sposób, w jaki powinien - dodała.

Pytana o kwestię porywania ukraińskich dzieci przez Rosję, Zełenska powiedziała, że dokładna skala tego "kidnapingu" nie jest znana. Potwierdziła, że brak jakiegokolwiek dialogu ze stroną rosyjską w tej sprawie, a ONZ wydaje się bezsilna. "Rosja trzyma nasze dzieci jako zakładników" - stwierdziła pierwsza dama.

Światowe Forum Ekonomiczne, które co roku odbywa się w szwajcarskim Davos, potrwa do piątku.

Z Davos Marcin Furdyna