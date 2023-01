Davos: Pierwsza dama Ukrainy: Rosja może spróbować rozszerzyć wojnę na inne kraje

Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powiedziała we wtorek podczas dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego, że Rosja spróbuje rozszerzyć wojnę na inne kraje, jako że "nigdy nie zamierzała ograniczyć się do granic Ukrainy".

"Ta wojna może się rozszerzyć" - ostrzegła Zełenska. W wystąpieniu, relacjonowanym przez telewizję Sky News, apelowała o działania w celu zapobieżenia "globalnemu kryzysowi na pełną skalę".

Przekonywała też, że "nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl", tj. by na Ukrainie doszło do wypadku nuklearnego.

W Davos trwają obrady Światowego Forum Ekonomicznego z udziałem m.in. premiera RP Mateusza Morawieckiego; we wtorek odbył się panel nt. europejskiej obronności z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.