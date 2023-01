Davos: Prezydent Duda: wparcie militarne Ukrainy jest kluczowe dla rozwiązania obecnej sytuacji

Wsparcie militarne dla Ukrainy jest kluczowym elementem tego, w jaki sposób rozwiązać obecną sytuację - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że w Niemczech rośnie presja społeczeństwa w kierunku udzielania pomocy wojskowej Ukrainie.

Prezydent Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, prezydentem Macedonii Północnej Stewo Pendarowskim, liderką białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłaną Cichanouską oraz hiszpańskim ministrem spraw zagranicznych Jose Manuelem Albaresem wziął w poniedziałek udział w debacie pt. "In defence of Europe" w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Podczas debaty polski prezydent był pytany o szanse na dostawy niemieckich czołgów na Ukrainę. Zdaniem Dudy zwiększa się presja społeczeństwa niemieckiego w kierunku pomocy Ukrainie. "Presja niemieckiej sceny politycznej i niemieckiej opinii publicznej jest coraz większa, coraz bardziej rośnie. Mam nadzieję, że wszystkie te elementy doprowadzą do tej bardzo potrzebnej decyzji" - dodał.

Polski prezydent podkreślił też, że nasz kraj, Wielka Brytania i Litwa pomagają Ukrainie zarówno finansowo, jak i wojskowo. "Wsparcie militarne dla Ukrainy jest kluczowym elementem tego, w jaki sposób rozwiązać tę sytuację" - dodał.

Duda podkreślił też, że "musimy wspierać Ukrainę". "USA maja kluczową rolę w tym procesie, ale nie powinno się nie doceniać roli reszty NATO, ponieważ dużo łatwiej jest władzom USA wysłać następną dostawę wojskową Ukrainie, jeśli mogą powiedzieć +dobrze, ale pomagamy z resztą NATO+" - mówił Duda.

Andrzej Duda podkreślił, że m.in. Polska była wiele lat krajem za żelazną kurtyną i zna Rosję bardzo dobrze. "W Polsce, na Litwie, na Ukrainie jest jedna odpowiedź: +ruski mir? Nie, dziękujemy+" - mówił.

Prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski został poproszony o ocenę nastawienia amerykańskich władz wobec wojny na Ukrainie. "Wydaje mi się, że wsparcie dwóch partii w Waszyngtonie, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, jest bezprecedensowe. (...) Nie ma żadnej innej kwestii, wobec której partie amerykańskie byłyby tak zjednoczone" - powiedział Pendarowski.

Podobnego zdania był także litewski prezydent Gitanas Nauseda. Dopytywany, kiedy Ukraina może przystąpić do NATO odparł: "Wierzę, że jest to możliwe za kilka lat. Natomiast pamiętajmy o tym, że my będziemy bardzo zaangażowani na rzecz przyznania takiego statusu Ukrainie. Bardzo dużo będzie zależało od sukcesu Ukrainy".

Z kolei liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska była pytana o to, kiedy upadnie reżim Aleksandra Łukaszenki. "Nie wiem, nie znam takich prognoz, ale myślę, że wszyscy powinniśmy robić wszystko co w naszej mocy, aby wydarzyło się to tak szybko, jak to możliwe. W imieniu wszystkich Białorusinów i Ukraińców jesteśmy wdzięczni wszystkim krajom, które udzielają nam wsparcia na naszej trudnej ścieżce do przeprowadzenia demokratycznych zmian i osiągniecia suwerenności i niezależności" - mówiła.