Davos: Szef MSZ Ukrainy: stanowisko Chin wobec wojny na Ukrainie nie przynosi bezpośredniej korzyści Rosji

Jeśli chodzi o stanowisko Chin wobec wojny na Ukrainie, dla Kijowa najważniejszy jest fakt, że postawa Pekinu nie przynosi bezpośredniej korzyści Rosji; Chiny nie dostarczają Moskwie broni ani nie pomagają jej w omijaniu sankcji - oznajmił w czwartek szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba w wystąpieniu online podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

"Jest to dobra pozycja wyjściowa do dialogu, który zamierzamy utrzymywać z Pekinem" - podkreślił Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Jak dodał, Chiny to "specyficzny" gracz, dlatego ocena polityki tego państwa wymaga dużej ostrożności i jest obarczona dużym ryzykiem "wysłania niewłaściwego sygnału".

"Kiedy widzimy, że Chiny nie pomagają Rosji w obchodzeniu sankcji, mimo takich próśb ze strony (Kremla), to (uważamy), że jest to dobra rzecz. Gdy widzimy, że Chiny nie dostarczają Rosji sprzętu wojskowego, to również (sądzimy), że jest to dobra rzecz. Kiedy (jednak) słyszymy od niektórych chińskich urzędników oceny dotyczące przyczyn rosyjskiej agresji (na Ukrainę), (to wówczas) nie odczuwamy radości" - oświadczył Kułeba.

Władze w Pekinie nie udzielają Moskwie pomocy militarnej w inwazji na Ukrainie, lecz wspierają Kreml politycznie i propagandowo. Chiny nie potępiły agresji na Ukrainę i konsekwentnie sprzeciwiają się antyrosyjskim sankcjom Zachodu.

15 września 2022 roku przywódca Chin Xi Jinping rozmawiał w Samarkandzie w Uzbekistanie z Władimirem Putinem. Było to pierwsze spotkanie tych polityków od 24 lutego, czyli początku inwazji Moskwy na Ukrainę. "Chiny są gotowe, by współpracować z Rosją i wziąć na siebie odpowiedzialność światowego mocarstwa" - zadeklarował wówczas Xi.

Od drugiej połowy października ubiegłego roku, gdy chiński przywódca został wybrany na kolejną kadencję na stanowisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin, można zaobserwować oznaki pogłębienia relacji Pekinu z Moskwą. Pod koniec listopada Xi oznajmił, że chińskie władze chciałyby poszerzyć zakres współpracy z Rosją w dziedzinie energetyki.