Davos: Szefowa dyplomacji Słowenii: jestem ostrożną optymistką co do bieżących perspektyw gospodarczych

Co do bieżących perspektyw gospodarczych na początku tego roku jestem ostrożną optymistką; są one są lepsze niż jeszcze dwa-trzy miesiące temu - powiedziała w rozmowie z PAP minister spraw zagranicznych Słowenii Tanja Fajon podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Polityk zaznaczyła, że euro pozostaje silną walutą, a w chwili obecnej nikt nie boi się recesji. "Środki ochronne, które w związku z wojną wprowadziliśmy w UE dla ochrony naszej gospodarki i naszych obywateli bardzo pomogły Europie" - stwierdziła Fajon.

Podkreśliła jedocześnie, że w wielu kwestiach, w tym przede wszystkim w kwestii energii, Europa powinna być bardziej samowystarczalna. Nowa rzeczywistość geopolityczna, prócz wojny na Ukrainie, obejmuje również rywalizację amerykańsko-chińską, do której biznesy i gospodarki będą musiały się dostosować.

"W związku z wojną na Ukrainie doświadczamy kryzysu energetycznego i żywnościowego, ale optymistyczne jest z pewnością to, ze Europa tym razem potrafiła zachować jedność" - podziała PAP szefowa słoweńskiej dyplomacji.

"Słowenia od początku potępiała rosyjską agresję i pomagała Ukrainie na polu militarnym i humanitarnym. Popieramy niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy, dlatego będziemy wspierać Kijów tak długo, jak będzie to potrzebne" - podkreśliła Fajon.

Słowenia dostarczyła Ukrainie m.in. karetki pogotowia, agregatory, koce i inną pomoc humanitarną, która potrzebna jest zwłaszcza w okresie zimy, ale też materiały do odbudowy zniszczonego kraju.

"W kwestii przyszłej odbudowy Ukrainy koordynujemy prace rządu i prywatnego sektora, jak pomóc Ukrainie po zakończeniu wojny. W tym zakresie wśród słoweńskich prywatnych firm jest duże zainteresowanie" - dodała słoweńska minister.

W czwartek po południu Fajon odwiedziła Dom Polski w Davos.

Doroczne Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos trwało od poniedziałku do piątku.

Z Davos Marcin Furdyna