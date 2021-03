Decoupling z głową - USA szykują łańcuchy dostaw "wolnych od Chin"

Zainicjowane przez prezydenta Donalda Trumpa wojna handlowa z Chinami i decoupling (rozłączanie) dwóch największych gospodarek świata były tyleż widowiskowe, co nie do końca przemyślane. Nowa administracja zamierza podejść do sprawy inaczej, bardziej metodycznie i wykorzystać osiągnięcia poprzedników.

Według informacji magazynu Nikkei Asia administracja prezydenta Bidena pracuje nad narodową strategią łańcuchów dostaw, której celem jest zmniejszenie zależności od Chin w kluczowych obszarach.

Prezydent Biden ma podpisać stosowną dyrektywę w tej sprawie w najbliższym czasie.

Nowa strategia częściowego decouplingu, czyli rozłączenia, ma być nastawiona na współpracę z sojusznikami. Obficie czerpie z japońskich doświadczeń.

Cele nowej strategii decouplingu



Nowa strategia ma koncentrować się na czterech dziedzinach: dostępie do metali ziem rzadkich, projektowaniu i produkcji półprzewodników, wytwarzaniu akumulatorów do pojazdów elektrycznych i oraz produktów medycznych.



Centralną osią działań podejmowanych przez Amerykanów ma natomiast być współpraca z sojusznikami posiadającymi kompetencje w tych dziedzinach. Są nimi Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Australia. Według Nikkei Asia plany obejmują wymianę informacji z sojusznikami i partnerami na temat sieci dostaw ważnych produktów, dążenie do do uzyskania korzyści z komplementarności produkcji, stworzenie ram szybkiej wymiany kluczowych produktów w sytuacjach kryzysowych, a także gromadzenie zapasów i utrzymywanie marginesu wolnych mocy produkcyjnych. Partnerzy mogą również zostać poproszeni o ograniczenie interesów z Chinami.

Kluczową rolę w tej układance odgrywa Tajwan. Wszystko za sprawą półprzewodników i mikroprocesorów, a konkretnie ich braku na rynku, o czym już pisaliśmy. Według Boston Consulting Group, Tajwan odpowiada za 22 proc. globalnej produkcji półprzewodników, kluczowych w wytwarzaniu mikroprocesorów. Wzrost zapotrzebowania zwłaszcza na mikroprocesory sprawił, że potentat w branży, TSMC nie nadąża z zaspokajaniem potrzeb rynku. Tajwańska firma robi, co może by sprostać popytowi, wymaga to jednak czasu. Sytuację pogarsza dodatkowo panująca na wyspie susza, wymuszająca racjonowanie wody w przemyśle.