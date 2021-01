Deficyt budżetowy USA o ponad 60 proc. większy niż rok temu

Deficyt budżetu USA w pierwszym kwartale roku budżetowego wyniósł 572,9 mld dolarów, czyli o 60,7 proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu - podało w środę ministerstwo skarbu. Winna temu jest pandemia Covid-19, która zmusiła rząd do wyasygnowania dodatkowych środków na walkę z nią.

Resort ujawnił, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku budżetowego deficyt był o 216,3 mld dolarów wyższy niż w tym samym okresie (październik - grudzień) rok temu. Na bilans ten składają się wydatki rządowe, które w tym czasie wzrosły o rekordowe 18,3 proc. do 1,38 bln dolarów, oraz wpływy do budżetu, które spadły o 0,4 proc. do 803,37 mld.

Deficyt w poprzednim roku budżetowym, który zakończył się 30 września 2020 r., osiągnął najwyższy w historii poziom 3,1 bln dol. Resort przypomina, że począwszy od wiosny zeszłego roku Kongres przyjął środki warte biliony dolarów w celu zwalczania szkód wyrządzonych gospodarce w wyniku spowolnienia wywołanego pandemią.

Ministerstwo podkreśla, że recesja, w wyniku której miliony Amerykanów straciły pracę, oznaczała również spadek dochodów podatkowych w czasie, gdy wzrosło zapotrzebowanie na rządowe programy wsparcia, takie jak zasiłki dla bezrobotnych i bony żywnościowe.

USA są krajem najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawirusa. Do tej pory zakaziło się tam prawie 23 mln osób, zmarło ponad 382 tys. chorych na Covid-19.