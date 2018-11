Deficyt handlowy USA w górę mimo ceł prezydenta Trumpa

Wprowadzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych cła miały pomóc zmniejszyć deficyt handlowy USA, tymczasem rośnie on już piąty miesiąc z rzędu i jest na najlepszej drodze do pobicia historycznego rekordu jeszcze przed końcem 2018 roku.

Według raportu US Census opublikowanego w środę, miesięczny deficyt handlowy w październiku zwiększył się o 1 mld dolarów - informuje CNN.

To jedna z pierwszych miar deficytu handlowego opublikowana już po nałożeniu przez administrację prezydenta we wrześniu obecnego roku najwyższej rundy ceł na chińskie towary, o wartości 200 mld dolarów. Przewiduje ona 10 proc. cła na szeroką gamę produktów, od walizek po rowery czy rękawice bejsbolowe. Plan przewiduje podniesienie stawek do 25 proc. z początkiem 2019 roku.Czytaj też: Donald Trump wie, że cła dla Chin mogą zaszkodzić firmom w USA Wygląda jednak na to, wbrew oczekiwaniom Amerykanie kupili we wrześniu więcej towarów z zagranicy w porównaniu do września. Eksperci przyznają, że może to świadczyć o budowaniu zapasów przez Amerykańskie firmy przed spodziewaną podwyżką ceł, ale również o silnych wydatkach konsumpcyjnych.- Amerykańscy importerzy mogą przyspieszać zamówienia by wyprzedzić kolejną rundę podwyżek ceł na chińskie wyroby - ocenia cytowana przez CNN Pooja Sriram, ekonomistka Barclays.Dodatkowo ubiegłoroczne obniżki podatków federalnych zostawiły w kieszeniach Amerykanów więcej gotówki, którą chętniej wydają na zagraniczne towary, nawet jeśli te ostatnio podrożały.- Kolejne dane mają zostać opublikowane w przyszłym tygodniu i spodziewamy się, że pokażą najwyższy od 10 lat poziom deficytu handlowego - ocenia Ian Shepherdson, główny ekonomista Pantheon Macroeconomics.To dokładnie odwrotnie niż liczył Trump, który tylko w tym roku wprowadził cła na chińskie towary o wartości ok. 250 mld dolarów.Czytaj również: Donald Trump grozi General Motors odcięciem od subwencji