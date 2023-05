Delegacja UE w Izraelu odwołuje przyjęcie z okazji Dnia Europy; miał w nim uczestniczyć skrajnie prawicowy minister Ben Gwir

Delegacja Unii Europejskiej w Izraelu odwołała w poniedziałek przyjęcie dyplomatyczne z okazji obchodzonego co roku 9 maja Dnia Europy z powodu zapowiadanego udziału w nim skrajnie prawicowego izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira.

"Delegacja UE w Izraelu jak co roku z niecierpliwością oczekuje obchodów Dnia Europy 9 maja. Niestety, w tym roku zdecydowaliśmy się odwołać przyjęcie dyplomatyczne, ponieważ nie chcemy oferować platformy (wypowiedzi) komuś, kogo poglądy są sprzeczne z wartościami, jakie wyznaje UE" - napisała delegacja na Twitterze (https://tinyurl.com/3bxkddct).

Obchody Dnia Europy w Tel Awiwie dla szerokiej publiczności odbędą się tak, jak zwykle - zapewniła delegacja. Decyzja o odwołaniu przyjęcia dla dyplomatów zapadła po poniedziałkowej naradzie ambasadorów krajów Unii Europejskiej w Izraelu. Była niemal jednomyślna - przekazał portalowi Times of Israel jeden z uczestników spotkania. Wedle anonimowego źródła przeciwni odwołaniu przyjęcia byli jedynie przedstawiciele Polski i Węgier.

Minister Itamar Ben Gwir opowiada się za wypędzeniem "nielojalnych" Arabów z Izraela i terytoriów okupowanych oraz wzywa Izrael do zaanektowania całego Zachodniego Brzegu zamieszkanego przez ok. 3 mln Palestyńczyków. Przez media nazywany jest "podżegaczem", który konsekwentnie nawołuje do przemocy wobec Palestyńczyków. Od wczesnej młodości był zwolennikiem rabina Meira Kahane, orędownika żydowskiej teokracji i zamachów bombowych.