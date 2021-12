Delegacja USA spotkała się w Katarze z przedstawicielami afgańskich talibów

Delegacja USA pod przewodnictwem specjalnego przedstawiciela ds. Afganistanu Thomasa Westa przeprowadziła w poniedziałek i wtorek rozmowy z wysokimi przedstawicielami afgańskich talibów w Katarze, poinformował Departament Stanu.

Obie strony omówiły reakcję społeczności międzynarodowej na kryzys humanitarny w Afganistanie, a delegacja USA zobowiązała się do dalszego wspierania wysiłków ONZ w celu rozwiązania tej sytuacji, poinformował Departament Stanu we wtorek w oświadczeniu.

Urzędnicy amerykańscy "wyrazili głębokie zaniepokojenie zarzutami o łamanie praw człowieka i wezwali talibów do ochrony praw wszystkich Afgańczyków, utrzymania i egzekwowania polityki ogólnej amnestii oraz podjęcia dodatkowych kroków w celu utworzenia inkluzywnego i reprezentatywnego rządu" - stwierdził Departament Stanu. .

Urzędnicy amerykańscy wezwali talibów do wdrożenia zobowiązania do zapewnienia kobietom i dziewczętom ogólnokrajowego dostępu do edukacji na wszystkich poziomach.

"Talibowie wyrazili otwartość na współpracę ze społecznością międzynarodową w sprawie pełnego dostępu do edukacji i z zadowoleniem przyjęli wysiłki na rzecz weryfikacji i monitorowania postępów w zapisywaniu kobiet i dziewcząt do szkół na wszystkich poziomach" - oświadczył Departament Stanu.

W skład amerykańskiej delegacji wchodzili przedstawiciele wywiadu, Departamentu Skarbu i amerykańskiej agencji pomocy międzynarodowej USAID, ze strony talibów w spotkaniu wzięli udział specjaliści reprezentujący równorzędne instytucje afgańskiego rządu - poinformował Departament Stanu.