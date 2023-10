Demonstracje w krajach muzułmańskich po tragicznym w skutkach wybuchu w szpitalu w Gazie

Protesty wybuchały w nocy z wtorku na środę m.in. w Libanie, Turcji, Jordanii, Tunezji, Iraku, Iranie i Tunezji w związku z eksplozją w szpitalu w Gazie, gdzie zginęło 471 osób. Libańska organizacja Hezbollah ogłosiła środę „dniem bezprecedensowego gniewu” przeciwko Izraelowi.

Władze palestyńskie oskarżyły Izrael o atak z powietrza na Szpital Al-Ahli w Gazie. Izraelskie wojsko twierdzi natomiast, że eksplozję i w konsekwencji śmierć setek cywilów spowodowała rakieta, wystrzelona przez bojowników Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

Składający wizytę w Izraelu prezydent USA Joe Biden przychylił się do stanowiska władz tego kraju, oceniając, że wtorkowy ostrzał szpitala nie został prawdopodobnie dokonany przez izraelską armię. Sprawcą był kto inny - powiedział Biden.

Jednak, jak zauważa stacja Sky News, w świecie arabskim "wielu nie wierzy Izraelowi". "Cokolwiek Izraelczycy mają do powiedzenia i ilekolwiek szczegółowych danych wywiadowczych ujawnią, by udowodnić swoje stanowisko, w świecie arabskim wciąż będzie wielu, którzy po prostu w to nie uwierzą" - wyjaśnił bliskowschodni korespondent stacji Alistair Bunkall.

Jego zdaniem niezależnie od tego, kto stał za atakiem na szpital, jest to "niebezpieczny moment" dla całego Bliskiego Wschodu i może stać się "punktem zwrotnym" w konflikcie Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas.

W Libanie policja użyła we wtorek wieczorem gazu łzawiącego przeciwko setkom osób protestujących w pobliżu ambasady USA w Bejrucie. Do demonstracji doszło również przed ambasadą Francji. Departament Stanu USA ostrzegł obywateli przed podróżami do Libanu. Portal Times of Israel podał, że protestujący w Bejrucie wdarli się do budynku ONZ i podpalili go.

W stolicy Jordanii - Ammanie, na ulice wyszły setki demonstrantów. Grupa protestujących zgromadziła się w pobliżu ambasady Izraela, starając się do niej przedostać, ale zostali powstrzymani przez siły bezpieczeństwa - przekazała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródło. Według dwóch innych źródeł również w Jordanii, policja użyła gazu łzawiącego.

Setki osób protestowały w stolicy Iraku, Bagdadzie, skandując antyizraelskie hasła i bezskutecznie próbując się przedostać do strefy, w której mieszczą się placówki dyplomatyczne.

W stolicy Iranu - Teheranie, demonstranci w pobliżu ambasad Wielkiej Brytanii i Francji krzyczeli: "Śmierć Francji, Anglii, Ameryce i Syjonistom" - podała CNN, opisując nagranie opublikowane przez irańską agencję IRNA.

Tunezyjska agencja informacyjna TAP poinformowała o "masowych protestach solidarności z narodem palestyńskim" w kilku dzielnicach Tunisu.

W Turcji na ulice wyszły tysiące osób. W Stambule siły bezpieczeństwa użyły armatki wodnej i gazu pieprzowego, by rozgonić demonstrację niedaleko izraelskiego konsulatu generalnego. Tłum demonstrantów z palestyńskimi flagami wykrzykiwał religijne hasła i wzywał "morderców z Izraela", by wynieśli się z Palestyny. Kilku z nich obrzuciło izraelską placówkę konsularną jajami, kamieniami i fajerwerkami, a w jej pobliżu palono izraelskie flagi. Do starć z policją doszło również przed izraelską ambasadą w Ankarze.

Setki ludzi wzięły udział w demonstracjach w Trypolisie i innych miastach Libii. Protestujący nieśli flagi palestyńskie i wznosili hasła poparcia dla gazańczyków - podała BBC.