Departament Stanu: obywatele USA powinni natychmiast opuścić Białoruś

Obywatele USA przebywający na Białorusi powinni natychmiast opuścić ten kraj - ogłosił w poniedziałek Departament Stanu USA. Jako jeden z powodów tej decyzji wymieniono koncentrację wojsk na granicy Białorusi z Ukrainą.

W oświadczeniu obecność rosyjskiego wojska na granicy Białorusi z Ukrainą określono jako "nietypową i budzącą zaniepokojenie".

Resort spraw zagranicznych zaapelował do obywateli USA, by zrezygnowali z podróży na Białoruś, a jeśli już tam są, by bezzwłocznie wyjechali "ze względu na arbitralne egzekwowanie prawa, ryzyko zatrzymania, zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne wynikające z Covid-19" i nadzwyczajnie wysoką aktywność wojskową Rosji wzdłuż granicy z Ukrainą".

"Obywatele USA znajdujący się na Białorusi lub rozważający podróż na Białoruś powinni mieć świadomość, że sytuacja jest nieprzewidywalna, a w regionie panuje podwyższone napięcie. "Możliwe jest nękanie obcokrajowców przez władze" - wskazano w komunikacie, dodając, że zdolność rządu USA do zapewnienia ochrony obywatelom USA na Białorusi jest już poważnie ograniczona w związku z ograniczeniami, jakie rząd Białorusi wprowadził w odniesieniu do amerykańskiego personelu dyplomatycznego.

W dniu 31 stycznia 2022 r. Departament Stanu nakazał opuszczenie Ambasady w Mińsku członkom rodzin pracowników rządu USA.

Podobnie ostrzeżenie, jak dla Białorusi, wydano w poniedziałek również dla Naddniestrza, zaznaczając, że i tam "istnieje ciągłe zagrożenie rosyjskimi działaniami wojskowymi".

Również w poniedziałek Ambasada USA w Kijowie ogłosiła, że "obywatele amerykańscy przebywający na Ukrainie powinni rozważyć opuszczenie tego kraju korzystając z komercyjnych środków transportu lub na własną rękę".

"Z docierających do nas doniesień wynika, że Rosja planuje poważne działania wojskowe przeciwko Ukrainie. Warunki bezpieczeństwa, szczególnie wzdłuż granic Ukrainy, na okupowanym przez Rosję Krymie oraz na kontrolowanym przez Rosję wschodzie Ukrainy, są nieprzewidywalne i mogą ulec pogorszeniu w bardzo krótkim czasie" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że jakiekolwiek działania wojenne na terytorium Ukrainy poważnie ograniczą możliwość zapewnienia opieki konsularnej obywatelom USA, stąd apel o wyjazd.

Jednocześnie Departament Stanu zwrócił się za pośrednictwem ambasady USA w Kijowie do Amerykanów przebywających na Ukrainie, by wypełnili elektroniczny formularz zgłoszeniowy ułatwiający z nimi kontakt. Rekomendacja dotyczy w pierwszej kolejności osób, które mimo wszystko zdecydowały się pozostać na Ukrainie - podkreślono.