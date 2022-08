Departament Stanu USA przekaże Ukrainie 89 mln dolarów na rozminowanie terenów dotkniętych wojną

Amerykański Departament Stanu poinformował, że przekaże Ukrainie 89 mln dolarów na usuwanie min pozostawionych przez rosyjskie wojska. Porównał przy tym praktyki sił rosyjskich w tym względzie do taktyki Państwa Islamskiego i dodał, że teren dotknięty problemem równy jest ok. połowie powierzchni Polski.

Jak zapowiedział urzędnik podczas telefonicznego briefingu, pieniądze mają sfinansować pracę, sprzęt i przeszkolenie stu zespołów, które w przyszłym roku zajmą się rozminowywaniem. Oficjel powiedział, że będzie to "jedno z największych wyzwań dotyczących min lądowych od dekad", a pozostawione w efekcie wojny miny pokrywają ok. 160 tys. km2. - to powierzchnia równa ok. połowie całego terytorium Polski.

Istnieją dowody na to, że część min i bomb pozostawionych przez siły rosyjskie miało skrzywdzić cywilów - zaznaczył urzędnik. Przywołał przykład materiałów wybuchowych pozostawionych w pianinie 10-letniej dziewczynki w Buczy pod Kijowem.

"Groteskowe użycie materiałów wybuchowych, jakie obserwujemy na Ukrainie ze strony sił rosyjskich kojarzone było wcześniej tylko z ISIS w Syrii. Te środki wybuchowe blokują dostęp do żyznych ziem uprawnych, opóźniają odbudowę, uniemożliwiają powrót wysiedlonych społeczności do domów i nadal zabijają i ranią wielu ukraińskich cywilów" - napisano w oświadczeniu resortu.