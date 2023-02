"Der Spiegel": Chiny chcą dostarczać Rosji drony kamikadze, używając fałszywych dokumentów przewozowych

Rosyjska armia prowadzi z Chinami rozmowy o produkcji dronów kamikadze. Do Moskwy mają one trafić dzięki sfałszowanym dokumentom przewozowym - poinformował w piątek portal tygodnika "Der Spiegel".

Jak podaje "Der Spiegel" chiński producent dronów Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology miał już wyprodukować i przetestować 100 prototypowych dronów ZT-180. Według doniesień niemieckiej gazety do kwietnia mają trafić do Rosji. Producent zamierza również wysłać Moskwie komponenty i instrukcję pozwalającą Rosji samodzielnie wyprodukować 100 takich maszyn miesięcznie. "Spiegel" napisał, że producent zamierza "sfałszować dokumenty przewozowe, aby części (...) wydawały się być zamiennikami dla lotnictwa cywilnego".

W czwartek "Wall Street Journal" poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają ujawnienie danych wywiadowczych, które dowodzą, że Chiny zastanawiają się nad dostarczeniem broni w celu wsparcia wojny Rosji przeciwko Ukrainą - przypomniał niemiecki tygodnik.

"Do tej pory była pewna dwuznaczność co do tego, jaką praktyczną pomoc Chiny mogą dać Rosji" - powiedział wysoki rangą zachodni urzędnik i dodał, że informacje wywiadowcze, którymi dysponują USA i ich sojusznicy "są znacznie mniej niejednoznaczne".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin zaprzeczyło jakimkolwiek planom dostarczenia Moskwie pomocy wojskowej i oskarżyło USA i NATO o rozpowszechnianie fałszywych informacji o zaangażowaniu Chin w wojnę. Rzecznik MSZ Wang Wenbin dodał, że NATO powinno "przestać oczerniać Chiny bezpodstawnymi spekulacjami na temat Ukrainy, porzucić starą zimnowojenną mentalność gry o sumie zerowej i konfrontacji bloków, i przestać podsycać konfrontację."