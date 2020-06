"Der Spiegel": Trump planuje wycofać z Niemiec od 5 do 15 tys. żołnierzy USA

Prezydent USA Donald Trump planuje wycofać z Niemiec do jesieni od 5 tys. do 15 tys. amerykańskich żołnierzy - poinformował w piątek na swoim portalu "Der Spiegel". O planach wycofania 9,5 tys. wojskowych pisał wcześniej Reuters oraz "Wall Street Journal".

Niemiecki "Spiegel" łączy sprawę z niezadowoleniem w Waszyngtonie z polityki kanclerz RFN Angeli Merkel, która odmówiła w czerwcu przyjazdu na szczyt G-7 w amerykańskiej stolicy.

Spotkanie szefów państw i rządów najbardziej uprzemysłowionych krajów świata odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu; wcześniej Trump chciał, by miało ono miejsce w Białym Domu pod koniec czerwca. Przełożono je, gdy Merkel zastrzegła, że w tym terminie z powodu epidemii koronawirusa nie pojedzie do Waszyngtonu.

Niemiecki dziennik pisze, że o sprawie wycofania części wojsk USA z Niemiec nie został poinformowany rząd w Berlinie.

Dziennik "Wall Street Journal" napisał w piątek, że prezydent Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Część z nich miałaby zostać skierowana do Polski oraz do innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych - podał Reuters, powołując się na anonimowe źródło w administracji USA.

Agencja Reutera pisze też, że część amerykańskich wojskowych ma zostać skierowanych bezpośrednio do USA.

Kontyngent żołnierzy amerykańskich stacjonujących na stałe w Niemczech ma zostać zmniejszony z ponad 34 tys. do 25 tys. Według "WSJ" będzie to maksymalna łączna liczba żołnierzy USA przebywających w Niemczech na stałe oraz rotacyjnie.

"WSJ" oraz Reuters swoje doniesienia opierają na anonimowych źródłach w amerykańskim rządzie. Pentagon i Biały Dom do tej pory ich oficjalnie nie potwierdziły.